Crimen en V. G. Gálvez: fue a atender la puerta y lo asesinaron a disparos

El departamento Rosario sumó un nuevo crimen este miércoles por la noche. Ocurrió en Villa Gobernador Gálvez, donde un hombre fue asesinado a disparos en la puerta de su casa.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió en Pasaje 6 al 2400 alrededor de las 20.30, cuando sicarios tocaron la puerta del domicilio de la víctima. El hombre atendió y sin mediar palabras le dispararon en el abdomen.

Malherido, la víctima de 46 fue derivado al Hospital Gamen, posteriormente al Provincial de Rosario y finalmente perdió la vida.

De acuerdo a las declaraciones de Silvina C., esposa del fallecido, su marido alcanzó a mandarle un mensaje de audio en el que le decía: "Apurate, me pegaron un tiro". En el mismo audio, el hombre agrega: "Me preguntaron por Yiyo", que es su hijo.

La mujer regresó a su domicilio, donde se encontraba el hombre herido, y lo trasladó en vehículo particular a la guardia del hospital Gamen. Desde allí fue derivado al hospital Provincial de Rosario, donde se confirmó su deceso a las 22.25.