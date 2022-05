El director técnico Ricardo Zielinski no ocultó su desilusión tras la eliminación de Estudiantes de la Copa de la Liga Profesional a manos de Argentinos Juniors, pero afirmó que no tenía "nada para reprocharle al equipo".

"Fue un partido difícil y tenemos la misma desazón que tiene la gente, porque siempre acompañó”, apuntó el "Ruso" en la conferencia de prensa pospartido.

“Nos pasó lo mismo del año pasado, pero no voy a poner excusas. Hoy también nos faltó un poco de suerte y suele pasar”, añadió.

Luego comentó que “el equipo no estuvo preciso. Jugamos apurados y no nos salieron las cosas como otras veces. Pero no hay nada para reprocharse. Fue un partido que le podía tocar a cualquiera y le tocó a Argentinos”.

“Queríamos seguir y no pudimos. Hay que pensar como siempre en lo que viene y salir rápido de lo que pasó”, finalizó el entrenador.