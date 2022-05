Pullaro cargó de responsabilidades al Gobierno provincial por el avance del narcotráfico

El presidente de la Corte Suprema de Justicia la Nación, Horacio Rosatti, llegó este jueves a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para participar de un encuentro en el cual analizarán la compleja situación delictiva que atraviesa Rosario por el avance del narcotráfico.

En la previa, el diputado provincial y ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, reconoció la importancia de poner en agenda el rol de la Justicia Federal en la provincia, por carecer de herramientas y permanecer durante mucho tiempo “ausente”, pero advirtió que las responsabilidades de combatir el narcodelito son compartidas con el Gobierno provincial, quien “sí tiene los recursos para avanzar contra ello y no lo ha hecho en estos últimos años”.

“Recordemos que el primer procesamiento a la banda de Los Monos es en diciembre del 2015 y a la banda de Alvarado en marzo del 2019, lo que evidencia una Justicia Federal que no estuvo a la altura de las circunstancias. Está bueno que se ponga en agenda, pero no podemos descansar ahí como si solo fuera responsabilidad de ellos”, dijo el legislador al aire de Cadena OH!.

En este contexto, afirmó que durante los últimos dos años y medio, la narcocriminalidad, la violencia y el delito “han aumentado de manera considerable. Comparado con el 2019, en algunas ciudades tenemos más del 100 por ciento de aumento de la violencia y en otras el 70. Hace tres años, a la fecha, teníamos 90 homicidios y hoy tenemos 153 en la provincia”, indicó.

Pullaro sostuvo que, la actual situación de inseguridad se “ha salido de control”, principalmente, por dos causas: “primero porque no hubo investigaciones criminales complejas en el territorio. Se dejó consolidar el narcodelito en los barrios de la provincia. En segundo término, bajó considerablemente el patrullaje preventivo, esa red de contención de policías que teníamos en la calle y que hoy no se los ve”.

“Si al delito no lo golpeas todos los días se consolida en el territorio y eso es lo que está pasando. Hoy no solo se agreden entre ellos, sino que se está cruzando esa línea. Necesitamos que el gobierno provincial tome cartas en el asunto y recuperar la conducción política de la policía”, finalizó.

