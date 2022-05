Día de la Fonoaudiología, la importancia de enseñar a comunicar

Cada 12 de mayo se conmemora en nuestro país el Día del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga, en conmemoración del aniversario de la creación de la primera Entidad Científica Fonoaudiológica Argentina (ASALFA) en 1948.

"Yo soy un mecánico, Virginia Tola, por ejemplo, es la piloto de una Ferrari. Después de un viaje, miro dónde está cansada la voz, lo que hago es elongarle la cuerda y calentar", explicó al aire Mercedes Bassi, sobre su profesión.

Se trata de una disciplina profesional que se encuentra relacionada con las ciencias de la salud, la psicología y la lingüística aplicada. Se encarga del estudio, la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los procesos normales y patológicos de la comunicación humana, abordándola desde cinco áreas fundamentales: el lenguaje oral y escrito, el habla, la voz, la audición y la función oral faríngea (deglución) en cualquier etapa del ciclo vital del ser humano, desde lactantes, hasta adultos mayores.

Desde otra disciplina, Melina Bruera, docente de música, consultó cuál es la relación entre la fonoaudiología y la música, considerando que es una forma de expresarse y comunicar.

"Hay una relación estrecha. La respiración es la nafta premium. Depende de cómo uno dosifica el aire son los resultados. Sí veo un problema bastante importante en el habla, cuando uno habla no piensa en el aire, las personas están desdobladas. En el canto uno sí piensa en el aire, pero en lo cotidiano no hay una coordinación entre lo que uno habla, no dosifica el aire. Hay que ser ladrones de aire, para hablar, muy poquito todo el tiempo. La gente toma mucho y lo largan al principio".

Pero para Bassi es más que el aire. Tiene que ver con la postura, la emoción, lo que provoca perder la voz; "Todo se manifiesta en la voz. Yo siempre hago una pregunta, qué hacen para vestir la voz o desvestirla. Las cuerdas vocales son un músculos, no se elongan, no se ejercitan. La voz se usa todo el tiempo, hay que elongarla y desvestirla, es clave antes de irse a acostar. También darle vapor, no reciben líquidos porque están en las zona aérea, bronquios, laringe, pulmón", detalló.

Escuchar también audio completo: