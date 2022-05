Por un lado, habló sobre la buena relación que tiene con AFA y aclaró que con Ignacio Astore aprenden "día a día" y que los dirigentes "son muy abiertos a las charlas" y que todos son "muy unidos".

Newell's cumplió con las expectativas, aun así sin poder clasificar en la Copa de la Liga a la siguiente fase. Allegri destacó el buen trabajo que se hizo desde el día uno de parte de la dirigencia.

"Cuando me presenté como candidato, Newell's estaba 26 de 26 en la tabla y dije 'me meto en esto a ver si puedo dar una mano'. Me junté con Nacho (Astore) en ese momento, y la idea era ir mejorando semestre a semestre con el equipo y la institución. Me hubiese gustado llegar a cuartos y hasta ganar la final", confió.

La posible venta de Nico Castro y la compra de Ditta

"Newell's tiene que seguir creciendo y no solo con Nico (Castro). Si aparece una muy buena oferta, obviamente que va a ser tenida en cuenta. Nacho eligió tenerlo en el primer semestre para que el hincha lo pueda ver", dijo sobre el talentoso jugador rafaelino. Al ser consultado por el gran presente del defensor Willer Ditta y la posible compra dijo: "No hay hincha de Newell's que no quiera comprar el pase total de Ditta. Queremos comprarlo. La plata va a estar".

Además, apoyó a Sanguinetti: "Estoy muy conforme con él y con su cuerpo técnico. El equipo de Newell's no es fácil para nadie porque todos corren y meten y todos dan respuesta".

Con info de Rosario3