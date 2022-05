Pullaro: "Voy a ser gobernador de Santa Fe"

“Desde la Unión Cívica Radical no vamos a dar ninguna pelota por perdida”, dijo el diputado provincial, Maximiliano Pullaro, como puntapié al derrotero político que comenzará su camino hacia las elecciones del 2023.

Dos hechos de trascendencia evidenciaron el protagonismo asumido por la UCR y su intención de ponerse al frente de una oposición abroquelada en Santa Fe. En primer lugar, la asunción de Felipe Michlig como presidente del Comité Provincial del partido, en cuya figura buscará sintetizarse el camino al diálogo entre los diferentes espacios.

“A través de un programa de gobierno vamos a convocar a todos los partidos políticos de la oposición para ver con cuántos nos podemos poner de acuerdo y construir un proyecto de poder para Santa Fe, porque entendemos que se han perdido posiciones y oportunidades, que lo podemos ver en materia de educación, empleo, obra pública, salud y ni hablar de seguridad”, dijo Pullaro en diálogo con Sin Mordaza TV.

En paralelo, a comienzos de semana, el senador nacional Martín Lousteau mostró el músculo de su línea dentro de la interna opositora, dándole a "Evolución" una proyección nacional. La presentación se realizó en las instalaciones del camping de UPCN en la ciudad de Santa Fe.

“Con Evolución estamos viviendo un proceso de reverdecer del radicalismo y lo estamos capitalizando. Hemos ordenado la organización política, primero interna y después partidaria, a lo que sumamos referentes que se la aguantan para conducir este proceso”, dijo el legislador, quien fue una de las caras visibles del acto que albergó a más de dos mil militantes.

Envalentonado por este resurgir del partido, luego de momentos “difíciles” que debió atravesar el radicalismo, Pullaro pateó el tablero al afirmar: “Voy a ser gobernador de la provincia en algún momento, porque me formé, me preparé y gestioné espacios difíciles. Voy a ser gobernador de la provincia, no sé si en 2023, porque ahora la prioridad es el armado del frente político. Una vez que lo hagamos, veremos quién es el mejor que nos representa”.

En este marco, admitió conversaciones con el PRO, con sectores que compitieron en la última interna en Juntos por el Cambio, como el de José Corrarl, con la Coalición Cívica y exaliados del Frente Progresista, entre ellos, los socialistas.

Mientras el Justicialismo ya tiene algunos nombres puestos como precandidatos a la gobernación, como el de Roberto Mirabella, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli, en la oposición, amalgamada en un posible “frente de fretes”, comienzan a surgir las figuras del propio Pullaro, del intendente de Rosario, Pablo Javkin y la revelación de las últimas elecciones legislativas, Carolina Losada.

“Nos estamos preparando, primero, para armar a la oposición y si no nos ponemos de acuerdo, para competir en un espacio interno. Pablo Javkin manifestó que le gustaría ser candidato a gobernador y podría ser una de las personas para ir a una interna de propuestas. A Carolina Losada no la he escuchado manifestarse hasta el momento, pero viene de ganarle a Perotti en las boletas, algo que no es menor, por lo cual, tranquilamente podría estar ella también. Pero si conformamos un espacio político amplio podría haber otras expresiones que quieran aportar sus miradas”, agregó.

