Elon Musk suspendió la compra de Twitter y las acciones se desploman

Elon Musk puso el viernes en suspenso temporalmente su acuerdo de 44.000 millones de dólares por Twitter Inc (TWTR.N).

¿El motivo? El hombre más rico del mundo está esperando detalles pendientes en apoyo del cálculo de que el spam y las cuentas falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios.

Las acciones de la empresa de medios sociales cayeron un 17,7% a 37,10 dólares en las operaciones previas al mercado, su nivel más bajo desde que Musk reveló su participación en la empresa a principios de abril y posteriormente hizo una “mejor y definitiva” oferta para tomarla privada por 54,20 dólares por acción.

El multimillonario matizó luego su anuncio al decir que aún sigue “comprometido” con la compra de la red social, sin dar mayores detalles. En la apertura de Wall Street, los títulos marcaron un descenso cercano al 10% y hacia el mediodía de Nueva York recortaba su caída al 7,8%.

La probabilidad implícita de que la operación se cierre al precio acordado cayó por debajo del 50% por primera vez el martes, cuando las acciones de Twitter cayeron por debajo de los 46,75 dólares. Twitter había calculado a principios de este mes que las cuentas falsas o de spam representaban menos del 5% de sus usuarios activos diarios monetizables durante el primer trimestre, en el que registró 229 millones de usuarios que recibieron publicidad.

“El acuerdo de Twitter está temporalmente en suspenso a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas falsas o de spam representan efectivamente menos del 5% de los usuarios”, tuiteó Musk el viernes.

Musk, el hombre más rico del mundo y autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, había dicho que una de sus prioridades sería eliminar los “bots de spam” de la plataforma.

Twitter no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los representantes de Musk o su empresa Tesla Inc (TSLA.O) no estuvieron disponibles de inmediato para hacer un comentario.

Fuente: Infobae