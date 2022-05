Australia: encuentran un buzo muerto y cocaína en buque que salió de San Lorenzo

La justicia australiana investiga el hallazgo de un buzo muerto y 50 kilos de cocaína en un buque cerealero. El barco partió el 8 de abril cargado con harina de soja de una terminal portuaria de San Lorenzo.

El hallazgo se produjo el pasado lunes 8 de mayo cuando personal de aduana de la ciudad de Newcastle inspeccionó el buque de ultramar "Areti GR" oriundo de las Islas Marshall. Llegaba cargado con 60 mil toneladas de harina de soja que había cargado en una terminal portuaria del Cordón industrial, según publica el diario oceanicinsight.com.

También precisaron otro buzo de origen brasileño quedó detenido e involucrado a la investigación en curso. Tenía intenciones de seguir viaje hacia Singapur.

Ese mismo lunes por la mañana se divisó a un buzo en estado inconsciente en la costa, lindero a las amarras del barco cerealero. Mientras el buzo fue declarado muerto pese a los intentos por reanimarlo, en el lugar la policía notó que el cuerpo pertenecía a un ciudadano extranjero. Tenía traje de neoprene y ostentaba un equipo de buceo de alta tecnología que suelen utilizar los buzos más experimentados.

Hasta el momento se secuestraron de la escena 50 kilos de cocaína valuados en U$S 13,8 millones estadounidenses. No obstante, de acuerdo a la información suministrada por el portal local, se estima que esa cifra podría alcanzar un total de U$S 70 millones de esa sustancia, la cual se investiga el origen y si efectivamente se encontraba dentro del barco.