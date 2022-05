Prorrogaron la inscripción para el sorteo de viviendas en Venado Tuerto

Dando respuesta a un pedido de los vecinos, y ante el marcado interés que se observó en este tiempo para inscribirse en el registro de aspirantes a una vivienda en el complejo de 64 casas que la Provincia está construyendo en el barrio Santa Fe, se extendió el plazo de inscripción hasta el lunes 13 de junio.

La gestión fue realizada por los concejales del Bloque Hacemos Venado ante las oficinas de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Contaron con el acompañamiento del secretario de Fortalecimientos Institucional José Freyre, y la delegada del Ministerio de Infraestructura, Liliana Rostom, encontrando buena predisposición de parte de las autoridades provinciales para prolongar el plazo de inscripción. Originalmente vencía este 16 de mayo.

Los ediles Sebastián Roma, Emilce Cufré y Pablo Rada aseguraron que esta actualización de datos requerida por la Provincia ya deja los registros actualizados y en condiciones de ser usados en próximos planes, habida cuenta que se proyecta otro plan de 110 casas más.

Proceso de inscripción

Los vecinos que cumplan con los requisitos pueden inscribirse vía on line a través de la página de la Provincia. En forma presencial los días viernes en Cabral 445, donde también pueden canalizar sus dudas o recibir más información.

Los requisitos para participar del sorteo (que todavía no tiene fecha) son vivir o trabajar en la localidad con una antigüedad mínima de dos años. No tener vivienda propia, conformar un grupo familiar (al menos dos convivientes), no tener antecedentes penales, no ser deudor alimentario y estar comprendidos entre los ingresos mínimos y máximos exigidos.

Este plan comenzó a ejecutarse en abril del año pasado en el barrio Santa Fe, en el predio comprendido entre las calles Urquiza, Pinto Lucero, Gobernador Crespo y Antártida Argentina, consta de 62 viviendas tipo y dos adaptadas para discapacitados motrices. Cuentan con más de 60 metros cuadrados y una estructura de desagües, agua potable, electricidad, gas y cordón cuneta.