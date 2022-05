Elecciones 2023: para Rossi, "se van a poner en juego las conquistas del peronismo"

Este sábado se realizó el primer encuentro de la Región Cuyo de la Corriente Nacional de la Militancia. La actividad tuvo gran presencia de dirigentes de diferentes provincias, legisladores nacionales y militancia, tanto de manera presencial como virtual. Se desarrolló en el Centro Cultural ATSA de Las Heras.

Contó con la presencia del exministro de Defensa de la Nación Argentina; Agustín Rossi; la secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; la secretaria de Administración de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), Dolores Lucero Belgrano; y el Secretario de Malvinas, Antártida Y Atlántico Sur de Cancillería, Guillermo Carmona, entre otros. Representantes de diferentes sectores del Peronismo se dieron cita para acompañar el encuentro.

La actividad se denominó “Reflexiones sobre presente y futuro de la Argentina” y se desarrolló en el marco de un encuentro regional/cuyano de la Corriente Nacional de la Militancia. Se reflexionó sobre el presente y futuro del Frente de Todos como así también del país.

Agustín Rossi al comenzar su exposición, destacó la gran convocatoria de este encuentro. “Esto nos permite imaginar un estilo de construcción política. Yo estoy convencido que estos encuentros presenciales son esenciales. El Peronismo es un movimiento que hace del abrazo, del contacto, una religión. El hecho de movilizarse y dar el debate me parece que nos pone en un lugar distinto. En cada uno de los rincones de la república Argentina. No hay otro movimiento que tenga la cantidad de militantes que nosotros tenemos”, señaló.

Leer también: Fernández y un mensaje al peronismo: "Divididos somos muy débiles y unidos muy fuertes"

El exministro de Defensa de la Nación Argentina se refirió a la visita de distintos dirigentes de Juntos por el Cambio en Rosario, como Mauricio Macri. “En esa oportunidad Macri dijo mucho de lo ideológico que se va a debatir en el marco de las elecciones del 2023. Lo que está en disputa es el sentido de la historia de los últimos 70 años. La derecha va a plantear lo que dice en privado. Dicho de otra manera, se va a poner en juego si el Peronismo le hizo bien o mal a la Argentina. Si ganan van a venir por todos los derechos que consiguió el Peronismo, como todos los derechos laborales, como vacaciones pagas, aguinaldo”, aseveró.

Para Rossi como dirigentes políticos es necesario apoyar al Gobierno Nacional y aportar a la construcción política. “Nosotros tenemos una responsabilidad. Está muy bien el debate. Cuando estás en el gobierno tenés la responsabilidad de gestionar. No podemos estar en un debate permanente, tenemos que aprender a vivir en convivencia. Las Paso son las maneras más genuinas de resolver los problemas internos que tienen los partidos. La opinión del pueblo resulta inapelable. Lo que estamos generando es aumentar el estado de desánimo de la sociedad argentina”, expresó.

“Tenemos que tratar de hacer el esfuerzo para transmitir esperanza a los argentinos. A este presidente le toca una pandemia que no le había tocado a nadie y una guerra, esto no lo hace ni mejor ni peor. Yo los invito a todos a que no nos etiqueten. Peronismo y Kirchnerismo son categorías permanentes. Muchas gracias por este hermoso encuentro de la Corriente Nacional de la Militancia”, cerró Rossi durante su discurso.