El nene rosarino trasplantado de urgencia pudo ver a sus padres

Vanesa Sobrero, la mamá de Pablo Álbarez, el nene de 8 años que fue trasplantado de urgencia por una hepatitis fulminante, no deja de repetir que al fin se siente muy feliz, por cómo está mejorando su hijo día a día.

“No hizo otra cosa que mirarme. Ahora no quiere que me vaya ni un minuto de su lado”, dijo emocionada desde la habitación de terapia donde está internado "Pablito".

Los médicos del Sanatorio de Niños que asistieron, operaron y siguen la evolución del paciente se muestran cautos pero no dejan de mencionar que las cosas están “saliendo bien y de no presentarse ninguna complicación en diez días es posible que pueda irse a su casa”.

Así lo señaló el cirujano Lisandro Bitetti, uno de los profesionales que forma parte del equipo de la Unidad de Hígado y Trasplante del centro médico de Grupo Oroño, el único lugar habilitado en esta zona del país para este tipo de intervenciones.

Amor de madre

Si bien los padres pudieron ver a su hijo a través de un vidrio e incluso acercarse mientras aún estaba en el posoperatorio inmediato fue recién ayer cuando Pablo se despertó y pidió por su mamá.

“Le di un beso y le dije que le había mandando saludos todo el mundo. No hacía otra cosa que mirarme. Se dormía. Volvía despertarse y no quería que me fuera. Yo tampoco, lo único que necesito es estar cerca de él”, dijo Vanesa a pocas horas del reencuentro cara a cara con su hijo.