Unión: Simonutti habló de las elecciones y festejó el gran triunfo contra Hispano

El candidato de presidente del Club Atlético Unión, Leonardo Simonutti, realizó un posteo en sus redes sociales en el cuál se refirió a la permanencia en la Liga Nacional de Básquet que consiguió la institución ante Hispano.

Sin embargo, también dejó algunas consideraciones respecto a las elecciones de autoridades que deben realizarse en el club, todavía con fecha incierta luego de varias suspensiones.

"Tatengues, ¿cómo están?. Imagino que muy contentos, como lo estoy yo todavía, luego de haber participado en el Ángel Malvicino de esta gesta, de ese partido del primer equipo de básquet, donde mantuvimos la categoría, y el estadio estaba repleto de unionistas. Tan repleto como tiene que estar del 15 de abril este próximo jueves, cuando jugamos este partido tan importante por la Copa Sudamericana y, que, sin lugar a dudas, tenemos que ir a alentar", comenzó relatando Simonutti.

Luego, agregó: "Además de saludarlos, quiero hacer algunas aclaraciones acerca de los dichos del Presidente de nuestra Institución, donde se ha referido a nuestra Agrupación, a mi persona en particular y, fundamentalmente, a la gente que nos acompaña en Más Unión. Parecería ser que el eje de la campaña del Presidente Spahn, de sus asesores y de sus colaboradores, es atacar a Más Unión y a Leonardo Simonutti. Nosotros queremos lo mejor para el Club. Nosotros no queremos una Institución que tenga una infraestructura de los años 80. Nosotros necesitamos un Unión renovado que pueda crecer, que muestre transparencia y que esté siempre de cara al Socio. Leonardo Simonutti y Mas Unión queremos votar".

"Y de hecho venimos trabajando hacer 3 años esperando este momento. A Usted le consta que le hemos enviado muchas notas para que nos responda. A Usted le consta los pedidos que le hemos hecho. Le pedimos, como todo tatengue, que se ponga derecho. Ponga la documentación a disposición de la Justicia e inmediatamente vamos a poder ir a un acto eleccionario transparente y legal, como todos los unionistas merecemos. Leonardo Simonutti no es el Canciller de las buenas operaciones. Leonardo Simonutti tiene un equipo de trabajo que todo el tatengue lo conoce. Y que sabemos cómo vamos a llevar adelante la gestión del Club para los próximos años, de qué manera lo vamos a hacer y con qué recursos vamos a contar. Unión tiene que salir de la medianía en la cual está desde hace 10, 12 años, Señor Presidente. Acá se va a terminar que en Unión es esto y no hay más. Acá se va a terminar esto que me piden chocolate, y acá hay sopa como, Usted normalmente lo menciona. Por favor, téngale respeto al socio e hincha de Unión", agregó.

Finalmente, Simonutti afirmó: "Nosotros nos venimos a servirnos del Club, nosotros vamos a servir al Club. Por eso, Señor Presidente, confrontamos proyectos. El proyecto de Más Unión y la gente que acompaña a toda nuestra Agrupación, y el proyecto que Usted lleva delante en los últimos 13 años. Nosotros vamos por un Unión más grande, un Unión de cara al socio, un Unión que permita, día a día, crecer en infraestructura, en logros deportivos e institucionalmente. Ese es el Unión que se viene para los próximos 30 años en nuestra gestión. Agradecerles nuevamente para el tiempo, pedirle que sigan alentando, y decirle esto: Nosotros sabemos de pasión. ¡Vamos Unión!".