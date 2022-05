La rosarina "Leona" Bustos peleará por dos títulos mundiales de boxeo

La rosarina Victoria "Leona" Bustos viajará este lunes para Londres donde luchará contra Chantell Cameron, actual campeona mundial de boxeo. La nacida en Granadero Baigorria, buscará traer a la Argentina los dos cintos más importantes del deporte el 21 de mayo en Inglaterra.

"Estamos muy bien, nos preparamos con mi promotora y con mi cuerpo técnico para estar en condiciones. Me siento muy bien y confiada", dijo en diálogo con Zapping Sport (El Tres).

Según Bustos, su rival es muy complicada. "Vamos a su casa, de recontra visitante, pero yo creería que como todas mis rivales, fueron todas muy difíciles. Vamos a hacer lo posible para traer los dos cintos".

En diciembre, la deportista no pudo viajar para competir a Estados Unidos, ya que no tenía las vacunas permitidas. "Yo tenía la Sputnik y en ese momento no pude viajar porque Estados Unidos no la aceptaba. Tuve que esperar el tiempo como cualquier persona y ahora no creería tener problemas. Ahora me puse una distinta para poder viajar", contó.

A pesar de la pandemia, la boxeadora primera campeona rosarina siguió entrenando y trabajando sin parar. "Se nos complicó muchísimo en este último año, pero la pandemia no me impidió nada. Trabajaba 14 horas al día y entrenaba dos turnos".

Además, contó lo difícil que se la hace a la mujer en este deporte, pero remarcó que no le gustaría cobrar lo mismo que un hombre, pero sí poder tener algo a futuro. "Siempre me defendí como pude en el boxeo. Es muy difícil vivir de este deporte por ser mujer, la diferencia es abismal. Tengo mucha fe de que lleguen muchos cambios. No digo ni quiero ganar lo mismo que un hombre, pero por lo menos que cuando nos retiremos poder tener mi casa o un auto o un negocio. En mi caso, si no trabajo, no como".