Agredieron a Luis Ventura en la gala de los Martín Fierro

En medio de la gala de los premios Martín Fierro, Luis Ventura, presidente de Aptra fue víctima de un hecho violento por parte de un productor televisivo.

Así lo confesó el periodista, quien dialogó con Carmen Barbieri en Mañanísima, quien aseguró que un productor de Bendita lo encaró de muy mala manera y casi se van a las manos.

El problema inició en las expectativas por parte del grupo de Bendita para ganar el premio Martín Fierro a “mejor programa humorístico”. Sin embargo, el galardón terminó en manos de Polémica en el Bar (ciclo donde participó Ventura) y las caras en la mesa de los integrantes de Bendita fue fulminante.

Leer también: El accidente hot de Jésica Cirio en los Premios Martín Fierro 2022

Pese a esto, Luis Ventura confesó que fue increpado por un productor del ciclo televisivo: “Me encaró mal y me vino a prepotear y a increpar porque consideraba que el premio tenia que ser para ellos y no para Polémica. Fue un momento bastante feo y que me hizo pensar que por ahí íbamos a terminar como en el barrio o en la calle. A las trompadas limpias, pero pude conservar la tranquilidad, sino pasaba cualquier cosa y era un desastre”.

Y agregó: “Me gritaba que ellos lo tenían que ganar, y que yo les robé el premio y se lo di a Polémica en el bar, algo que es una locura porque los que votan son los socios. Al principio pensé que estaba embromando, pero empezó a despotricar y me di cuenta que no, que estaba enojado en serio. Pero muy enojado estaba. Mucho”.

Fuente: Radio Mitre