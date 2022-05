Desde el Gobierno admitieron que la situación del transporte es compleja, pero confían en llegar a una salida

La negociación salarial de los choferes nucleados en la UTA con los empresarios del transporte fracasó y comenzó el paro de colectivos este martes y continuará jueves y viernes. Una disputa salarial que tiene como actor determinante al Gobierno nacional en el reparto de subsidios que afecta al interior. Horizonte con nubarrones y la intermediación de los gobernadores.

"Estamos sufriendo la diferencia de subsidios entre el AMBA y el resto del país. En ese sentido, se produce una situación muy difícil de cumplir, me parece lógico el pedido de UTA, tenemos que tener el mismo trato, no puede ser que un colectivo del AMBA reciba tres veces más subsidios que en el interior”, dijo a Cadena OH! el secretario de Transporte de la provincia de Santa Fe, Osvaldo Miatello.

En este contexto, el funcionario se mostró optimista en modificar la redistribución de las partidas, tanto por la fuerza del reclamo, como por la unión de los distintos gobiernos con signos políticos distintos: "Todos coinciden en pedir mayor equilibrio en los subsidios, hay una conciencia única por primera vez. Hay una necesidad de subsidios equilibrados porque parece que estamos en dos países”, agregó.

En cuanto a la posible solución, Miatello confió en el lobby que están generando los gobernadores y el gremio. "Creo que puede llegarse a una salida, hay que buscar alguna alternativa. Entiendo que tienen que salir de algún lado los recursos. La situación es compleja, hay que buscar soluciones y eso estamos", cerró.

