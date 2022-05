Nik despistó con un comentario sobre el "toples" de Jésica Cirio

Nik en el ojo de la tormenta.

El popular historietista y creador del personaje Gaturro, causó repudio tras compartir en Twitter un comentario misógino sobre el incidente hot que sufrió Jésica Cirio en los Premios Martín Fierro 2022.

El humorista gráfico tomó su perfil de Twitter y escribió un chiste machista, que incluyó al Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y pareja de la modelo, Martín Insaurralde.

"Martín Insaurralde debe haber hecho mucho TIMBREO con los vecinos de Lomas de Zamora, porque subió Jésica Ciro al escenario de los Martín Fierro y se le escapó uno", disparó.

Poco después de compartir el mensaje, Nik lo borró pero los usuarios ya lo habían capturado. A raíz de esto, recibió varias críticas por parte de los internautas.

"Patético, cagón, cobarde, chorro, machirulo y como si fuera poco, PAJ*RO. Que ser oscuro sos, Nik";

"El paj*ro de Nik, que hace rato hace macrismo explícito en su página supuestamente para niños, ahora pública esto";

"Este tipo se supera día a día";

"¿Se imaginan si hacen un chiste así sobre Nik como hizo con Jésica Cirio? Ya estaría denunciando que lo persiguen, en LN+ estarían una semana hablando del tema y lloraría que tiene miedo. No solo es plagiador y un sinvergüenza sino que encima es un viejo paj*ro y un cagón", fueron algunos de los comentarios en la red social del pajarito.

Además, tanto usuarios como medios de comunicación lo acusaron de violento. Dese la revista Sudestada, por ejemplo, compartieron un texto de modo de descargo y expresaron: "No es humor, es violencia. No nos causa gracia, Nik. El humor es una herramienta para generar cambios, no para perpetuar machismos y discursos violentos".

