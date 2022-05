No hubo acuerdo en la audiencia de mediación entre el Presidente y Patricia Bullrich

Minutos antes de las 12, Patricia Bullrich y el presidente Alberto Fernández llegaron al juzgado civil 21 para participar de una audiencia de mediación. La convocatoria se dio en el marco de una denuncia realizada por el jefe de Estado a la dirigente del PRO en virtud de declaraciones vinculadas a las negociaciones para comprar vacunas en medio de la pandemia de coronavirus.

La Policía montó un operativo especial de seguridad con vallas, lo que generó el malestar de un grupo de “mujeres republicanas” que todos los martes suelen manifestarse en el lugar. Esta vez, aplaudieron a Bullrich cuando pasó a su lado y apuntaron contra Fernández por la Fiesta de Olivos y el desenlace judicial que tuvo ese caso. A pocos metros, otro grupo de personas que porta una bandera con la leyenda “Alberto es unidad” aplaudió al mandatario en su llegada.

El Presidente estuvo en una habitación junto a una colaboradora de su abogado, Gregorio Dalbón. Mientras tanto, en otra sala, se desarrollaba la audiencia. El juez se dio por enterado que no habría rectificación, mientras la jefa del PRO pedía ver frente a frente al presidente.

Así, Fernández y Bullrich no se vieron las caras, según confirmó la ex ministra de Seguridad. “La audiencia no existió como tal, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió”, aseguró la dirigente opositora, quien ratificó sus dichos ante la Justicia.

“¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo”, agregó.

Gregorio Dalbón, abogado del Presidente, explicó por qué no hubo careo: “Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión”.

“Hablar de Alberto como un hombre que aceptó coimas es de una energía muy oscura; esta mujer la va a pagar en la Justicia”, agregó el letrado.

El caso

Fernández avanzó en una demanda contra Bullrich por $100 millones luego de que la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri dijera públicamente que funcionarios del Frente de Todos habían pedido coimas a ejecutivos de Pfizer para la adquisición de inoculantes.

La audiencia se realizó en la calle Talcahuano 490, donde funciona tribunal a cargo de Luis Saénz. El jefe de Estado se presentó acompañado por su abogado Gregorio Dalbón. La demanda busca que Bullrich se retracte de sus dichos o pague los daños de esa aseveración.

Ya en la mediación previa a la demanda, no hubo acuerdo. Ahora, se realiza esta consulta de conciliación dentro del expediente. Si sigue sin haber acuerdo, se abre el caso a prueba en donde el jefe de Estado busca un resarcimiento de 100 millones de pesos, según hizo publico su abogado, con el fin de que sean donados.

Lo que provocó el inicio de esta demanda fueron los dichos de Bullrich el año pasado en el canal La Nación+. “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, dijo la titular del PRO en referencia a la negociación entre el ex ministro de Salud y el laboratorio Pfizer para comprar sus vacunas contra el coronavirus.