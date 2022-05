Romera: "Los fiscales siempre pidieron decir algo sobre Traferri a cambio de algún beneficio"

El abogado Oscar Romera, asesor letrado del senador Armando Traferri, admitió no haberse sorprendido por las declaraciones realizadas por Esteban Alvarado, quien aseveró “estar siendo condenado” por no haber firmado un abreviado con los fiscales que buscaban “perjudicar al legislador y a la vicegobernadora” de Santa Fe, Alejandra Rodenas.

En el marco del juicio por dirigir un emporio criminal, instigar un homicidio, balaceras y episodios de lavado de activos, Alvarado sostuvo este lunes que los funcionarios del MPA crearon una causa “mediática” por motivos políticos para perjudicar al senador provincial Armando Traferri y a la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

“En mi jerga, los fiscales aplican mafia con papeles porque son fiscales y a ellos nadie los investiga”, dijo, y añadió: “Esta causa es para tirarle mierda a Traferri, a Rodenas, a un abogado. ¿Qué tienen que ver Rodenas y Traferri en esta causa? Si yo declaraba contra Traferri hubiera firmado un abreviado y capaz que en ocho años me iba a mi casa. Pero como no me presté al juego de la Fiscalía acá estoy declarando y siendo condenado”, agregó.

Sobre estos dichos, Romera afirmó no haberse asombrado “porque siempre hubo causas, como sucedió con Peiti, con Ponce Asahad o Scataglini, donde los fiscales pedían decir algo sobre Traferri a cambio de algún beneficio, como si todo consistiera en perjudicar al senador, por lo cual pone a la causa en algo más político que jurídico”.

En este marco, a mediados de abril, Traferri presentó en la Cámara Alta provincial una denuncia contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a quienes acusó, entre otras cosas, de intervenir de manera ilegal el tráfico de su celular, otorgar procedimientos abreviados irregulares y de falsificar pruebas en la causa del juego ilegal.

En su presentación, el legislador hizo especial énfasis en el hecho de que los funcionarios del MPA editaron la declaración de Leonardo Peiti y no transcribieron al juez un detalle de la ruta del dinero proveniente del juego ilegal, y pidió a sus pares “terminar con esta conducta ilegal de los fiscales” para aportar “transparencia a la causa”.

Las declaraciones de Alvarado, ahora, reabren la discusión sobre el funcionamiento del MPA, institución “que se había creado como un sistema más transparente, pero que, en los hechos, terminó siendo peor que el que era criticado”, dijo Romera.

“A mí me preocupa la vinculación de uno de estos fiscales con un narco que está detenido en la justicia federal y que lo utilizaban como informante para causas de investigaciones. Acá se ha perdido toda línea de la actuación de la justicia y apego a la legalidad. Hace pocos días, el fiscal general reconoció que en la provincia se han hecho nueve mil procesamientos abreviados que no se pueden controlar porque falta personal. A esto, la lectura que puede hacerse es que los abreviados son una suerte de jubileo, es decir, se sacan una causa de encima sin investigar, abusando de la prisión preventiva. Como la persona privada de la libertad busca salir a cualquier modo, el mensaje que está dando el MPA, es que, ‘si me tirás algún bife, arreglamos tu situación’”, aseveró el letrado.

Asimismo, Romera sostuvo que “operadores” han utilizado la causa Traferri como plataforma política y juego de poderes: “Conocemos algún fiscal que quiere ser diputado y ahora se viene una guerra de concursos porque finalizan los mandatos del fiscal regional y general, entonces todo se ha transformado, donde se pierde la esencia y la perspectiva del derecho procesal penal”, finalizó.