Abusos en el Namuncurá: luego de la presentación de pruebas, se espera la decisión del juez

El pasado lunes 16, se realizó la audiencia preliminar y la presentación de pruebas en el caso por posibles abusos en el jardín Ceferino Namuncurá. Las partes adelantaron la prueba a producirse en el debate y expresaron las oposiciones. La defensa reclamó el rechazo de la acusación y la Fiscalía adelantó un pedido de pena de 25 años de prisión para Juan Trigatti, el docente acusado. El juez Patrizi deberá resolver los planteos antes de abrir la etapa de juicio.

"Quiero remarcar sobre esto dos aspectos importantes en los que se centró la presentación de pruebas. La defensa rechazó rotundamente esta acusación de la Fiscalía, porque se consideró tergiversada la acusación", explicó Fernanda Deluca, esposa del acusado.

La Fiscalía realizó una acusación y describió una serie de hechos "de manera poco claro, sin especificar". Según la defensa, existen irregularidades formales en la presentación, que no responde a los parámetros que deben reunir una acusación. "No sé si intencionalmente o no, pero se recortó de los mismos testimonios recogidos por la fiscalía, aquellas frases incriminantes, incluso fuera de contexto; pero no se consideraron las partes que descartaban los abusos. Esto nos generó una tarea muy grande, que fue retomar todos los testimonios".

Así, en el marco de esta acusación, el delito que correspondería no es lo que la fiscalía atribuye, por eso se pidió la recalificación. "Se está calificando por un delito que no es, nosotros tenemos que ir a juicio para mostrar la inocencia de Juan. Primero se tiene que definir cuál es la acusación y la calificación. La fiscalía no empleó una correcta calificación".

Quien debe decidir si se continúa con el proceso es el juez Jorge Patrizi. Si se sigue debe hacerse bajo la calificación correspondiente según los hechos que la fiscalía presente. "Queremos que Juan realice el proceso en libertad, porque no hay ningún riesgo para la investigación o la causa", remarcó la entrevistada.

Análisis de los testimonios

Para la enorme tarea del análisis de las declaraciones de los menores y sus familiares, desde la familia se pidió asesoría al Conicet para dar con un profesional que pueda revisar las entrevistas. Fue Pablo Martínez Suárez de Lima quien aportó elementos fundamentales para el desarrollo del caso; es psicólogo forense con diplomatura en criminalística y criminología. Docente del curso de psicología del testimonio e intervención en el dispositivo de Cámara Gessel en la UAI, entre otros antecedentes.

Leer también: La carta del profesor imputado por abuso de menores de la escuela Ceferino Namuncurá

"Buscamos a alguien que pueda aportar una mirada científica y profesional. Es un caso muy complejo, en el expediente hay un sin número de testimonios de padres y niños frente a distintos profesionales. Entonces se conjugan factores importantes, por un lado el temor de los papás proyectados en sus niños de que pase algo como esto; por otro, ningún relato es espontáneo, se indujeron esos relatos con preguntas cerradas. Todo ese trabajo es el que hizo Pablo demostró, testimonio por testimonio, que se forzó la idea de que algo había ocurrido pero no se sabía nada en concreto. Ahora hay que esperar", dijo por último.

Escuchar también audio completo: