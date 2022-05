Comienza en Villa Ocampo la 3º Feria del Libro del Jaaukanigás

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo informó el programa de actividades que con acceso libre y gratuito se desarrollarán durante la 3º Feria del Libro del Jaaukanigás.

Será en las instalaciones del Complejo Educativo “Gral. Manuel Obligado” (Tibaldo y Conti), desde este viernes 20 de mayo al domingo 5 de junio.

Programa de Actividades

VIERNES 20 DE MAYO

8:00 Hs. Apertura de la muestra “Patria Gaucha” de Roberto Fontanarrosa, aportada por el Ministerio de Cultura de la Provincia (Sala de Exposiciones).

8:00 Hs. Taller de Escritura Creativa a cargo de Lucía Silva para niños y adolescentes, organizado por el Grupo VOCES (Salón Cultural)

9:00 Hs. Firma de adhesión de la Municipalidad de Villa Ocampo al Ente Cultural Santafesino (Escenario Principal).

9:30 Hs. Curso de Cocina para niños a cargo de Mariana Castillo (Escenario Principal).

10:00 Hs. Charla sobre la Ley de Humedales a cargo de la diputada nacional Ximena García (Salón Cultural).

14:30 Hs. Curso de Cocina para niños a cargo de Mariana Castillo (Escenario Principal).

15:00 Hs. Taller de Escritura Creativa a cargo de Lucía Silva para niños y adolescentes, organizado por el Grupo VOCES (Salón Cultural)

18:00 Hs. Presentación del libro “Asesinos Seriales” de Leonardo Rolón y Paulo Kablan, organizado por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

20:30 Hs. Acto de apertura de la 3º Feria del Libro del Jaaukanigás e inauguración de la Salón Cultural de la Asociación Colegio Secundario (Tibaldo y Conti).

SÁBADO 21 DE MAYO

9:30 Hs. Apertura de la Fiesta de las Letras a cargo del Grupo VOCES (Escenario Principal).

10:00 Hs. Presentación del libro “Difuminado” de Brian Briz, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

10:00 Hs. Charla sobre compostaje a cargo de Mario Parodi (Salón Cultural).

10:30 Hs. Presentación del libro “Insurgencia educativa” de Carlos Quiróz, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

15:00 Hs. Presentación del libro “Bellezas del Jaaukanigás” del Grupo VOCES (Escenario Principal).

15:30 Hs. Café Literario con micrófono abierto, organizado por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

16:00 Hs. Feria de artesanos y emprendedores “Punto CreatiVO” (Tibaldo y Conti).

16:30 Hs. Presentación del libro “La silueta de lo onírico” de Franco Junco, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

17:00 Hs. Presentación del libro “Elegido” de Susana Merke, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

18:00 Hs. Presentación del libro “Esa libida muerte” de Silvia Guardianelli, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

19:30 Hs. Presentación del libro “Laberinto” de César Godoy, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

20:00 Hs. Cierre de la Fiesta de las Letras con la actuación de la cantante Ana Sol, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

21:00 Hs. Festival de Sabores con las actuaciones de “Quinto Elemento” y “La Mini Band” (Escenario Principal).

DOMINGO 22 DE MAYO

16:00 Hs. Feria de artesanos y emprendedores “Punto CreatiVO” (Tibaldo y Conti).

20:00 Hs. “Dos Mujeres. Un canto a la vida” con Roxana Ibarrola y Ana Sol (Escenario Principal).

LUNES 23 DE MAYO

9:00 Hs. Charla didáctica de los Bomberos Voluntarios, organizada por la Biblioteca Popular “Padre Jorge Capello” (Escenario Principal).

14:00 Hs. Charla didáctica de los Bomberos Voluntarios, organizada por la Biblioteca Popular “Padre Jorge Capello” (Escenario Principal).

15:30 Hs. Presentación del libro “Cuentos de Chelita” de Graciela Paz, para alumnos de 3º, 4º y 5º grado (Escenario Principal).

18:00 Hs. Capacitación en “Acuicultura, modelos de incentivos de producción”, a cargo del Área de Acuicultura del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia (Salón Cultural).

19:00 Hs. Actividades del programa “Yo También Puedo” con disciplinas adaptadas para niños y jóvenes con discapacidad (Playón Deportivo).

20:00 Hs. Presentación del libro “Covid-19 y Autismo. Guía práctica para personas con autismo, familiares y profesionales” de Horacio Joffre Galibert (Escenario Principal).

20:15 Hs. Capacitación sobre “Generalidades en el autismo” a cargo de la magister en autismo Gisela Lovisa y la licenciada en psicopedagogía Natalia Sena, de la Fundación Conviviendo (Escenario Principal).

MARTES 24 DE MAYO

9:00 Hs. Jornada completa, didáctica y de exposiciones de la Escuela Técnica 619 (Escenario Principal).

14:00 Hs. Charla “La generación on demand – touch y el aprendizaje convergente” a cargo de Elisa Molinari, para alumnos del nivel medio, organizada por la Escuela Técnica 619 (Escenario Principal).

14:30 Hs. Curso de cocina sobre “Despinado de pescado” a cargo de Vicente Cuevas (Salón Cultural).

18:00 Hs. Charla “La generación on demand – touch y el aprendizaje convergente” a cargo de Elisa Molinari, para docentes y público en general, organizada por la Escuela Técnica 619 (Escenario Principal).

20:00 Hs. Número musical a cargo de la Escuela Técnica 619 (Escenario Principal).

MIÉRCOLES 25 DE MAYO

10:00 Hs. Acto oficial por el Día de la Patria (Escenario Principal)

20:30 Hs. Presentación de la obra “El guapo y la gorda” a cargo del Grupo de Teatro Catarsis (Escenario Principal).

JUEVES 26 DE MAYO

8:00 Hs. Jornada completa en el marco de los 50 Años de la Escuela de la Familia Agrícola (Escenario Principal).

9:00 Hs. Presentación del cuento “El tatú malvinero” de Gabriel Perino, para alumnos de 4º, 5º y 6º grado (Salón Cultural).

15:00 Hs. Presentación del cuento “El tatú malvinero” de Gabriel Perino, para alumnos de 4º, 5º y 6º grado (Salón Cultural).

VIERNES 27 DE MAYO

9:00 Hs. Capacitación “Hacia una nueva economía social” a cargo del Lic. Roberto Bereciartua, organizada por COTELVO Servicios y FECOSE (Salón Cultural).

9:30 Hs. Fiesta de los Jardines de Infantes con la presentación de “Cuentos Piratas” del grupo Chiquisol Producciones (Escenario Principal).

14:00 Hs. Fiesta de los Jardines de Infantes con la presentación de “Cuentos Piratas” del grupo Chiquisol Producciones (Escenario Principal).

16:30 Hs. Charla taller “Aportes de la ESI para pensar las relaciones sexo-afectivas entre adolescentes”, organizada por el grupo Nosotras las del Norte y el equipo de la diputada provincial María Laura Corgniali (Salón Cultural).

18:00 Hs. Charla taller “De ESI en la infancia, desde los lenguajes artísticos”, organizada por el grupo Nosotras las del Norte y el equipo de la diputada provincial María Laura Corgniali (Salón Cultural).

20:00 Hs. Charla taller “Aportes de la ESI para pensar las relaciones sexo-afectivas entre adolescentes”, organizada por el grupo Nosotras las del Norte y el equipo de la diputada provincial María Laura Corgniali (Salón Cultural).

SÁBADO 28 DE MAYO

18:00 Hs. Presentación del libro “Como un árbol junto al río” de María Nélida Pedernera, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

19:00 Hs. Presentación del libro “Esa humedad que brilla en su pestaña” de Laura Vizcay, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

20:00 Hs. Presentación del libro “Poemas de amor y algunas tristezas” de Susana Tonzar, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

21:00 Hs. Festival de Sabores con las actuaciones del “Club del Jazz” y Germán Ayala (Escenario Principal).

DOMINGO 29 DE MAYO

9:00 Hs. Jornada completa de capacitación, ensayo y presentación de la Escuela Municipal de Danzas “Flor del Irupé” (Escenario Principal).

20:00 Hs. Presentación del libro “Delatándonos” del Taller de Lectura y Escritura “Escriturarias” (Escenario Principal).

21:00 Hs. Festival de Sabores con las actuaciones de “Quinto Elemento” y “La Mini Band” (Escenario Principal).

LUNES 30 DE MAYO

9:30 Hs. Curso de Cocina para niños a cargo de Mariana Castillo (Escenario Principal).

14:30 Hs. Curso de Cocina para niños a cargo de Mariana Castillo (Escenario Principal).

15:00 Hs. Charla sobre ayudantes de cocina y mozo a cargo de Leticia Santili (Salón Cultural).

19:30 Hs. Conversatorio “Villa Ocampo, 60 Años de Ciudad. Pasado, presente y futuro” (Salón Cultural).

20:00 Hs. Festival de Poesías a cargo del Instituto Gral. Manuel Obligado (Escenario Principal).

MARTES 31 DE MAYO

8:00 Hs. Feria de las Carreras 2022 y charlas de orientación vocacional, organizadas por la Asociación para el Desarrollo de Villa Ocampo (Escenario Principal y Salón Cultural).

20:30 Hs. Presentación del libro “Apuntes de Vida” de Silvina Pagura, organizada por el Colegio Sma. Virgen Niña (Escenario Principal).

MIÉRCOLES 1º DE JUNIO

8:00 Hs. Apertura de la muestra “Policromía” de Andrés Bancalari (Sala de Exposiciones).

8:00 Hs. Charla taller “ARTe 18” a cargo de Andrés Bancalari para alumnos de 3º, 4º y 5º año (Escenario Principal).

10:00 Hs. Charla “Hacia una Ley de Educación Ambiental” a cargo de Claudia Balagué, organizada por la Escuela Secundaria Orientada 699 (Salón Cultural).

10:00 Hs. Curso de Cocina para niños a cargo de Mariana Castillo (Escenario Principal).

14:00 Hs. Charla taller a cargo de Andrés Bancalari para los talleres de arte (Salón Cultural).

14:30 Hs. Curso de Cocina para niños a cargo de Mariana Castillo (Escenario Principal).

19:00 Hs. Presentación del libro “Cuentos Burgueses” de Walter Gahn, organizado por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

20:00 Hs. Charla taller “Análisis de Normativas y Decretos para Licencias y Jubilación Docente”, organizada por la Escuela Secundaria Orientada 699 (Salón Cultural).

20:00 Hs. Charla sobre “Literatura, historia y política en la obra de Juan José Saer” del escritor, historiador y periodista Rogelio Alaniz (Escenario Principal).

JUEVES 2 DE JUNIO

8:00 Hs. Taller sobre “Acoso, maltrato, discriminación y su derivación en Bullying” destinado a directivos, docentes y alumnos del nivel terciario, a cargo de la Asociación Civil “Si nos reímos, nos reímos todos” (Salón Cultural).

8:30 Hs. Presentación del libro “Qara Willka” de Ricardo Bortolozzi; organizado por Colegio Sma. Virgen Niña (Escenario Principal).

10:00 Hs. Presentación de la obra “Hambrientos corazones” a cargo del Grupo de Teatro Catarsis (Escenario Principal).

14:00 Hs. Presentación de la obra “Hambrientos corazones” a cargo del Grupo de Teatro Catarsis (Salón Cultural).

19:00 Hs. Charla “Lesiones en el deporte, cómo cuidarlas” a cargo de Luis Tonzar, organizada por la Escuela Secundaria Orientada 699 (Salón Cultural).

20:00 Hs. Charla del economista Salvador Di Stefano, organizada por el Instituto Gral. Manuel Obligado, con el auspicio de Elías Yapur S.A. y Hormax Hormigones (Escenario Principal).

VIERNES 3 DE JUNIO

8:00 Hs. Apertura de la muestra “Memorias de Malvinas”, aportada por el Ente Cultural Santafesino (Sala de Exposiciones).

8:00 Hs. Proyección de “3 de 10”, primer largometraje argentino sobre acoso escolar y posterior debate, destinado a todas las personas que interactúen con niños, adolescentes y jóvenes, a cargo de la Asociación Civil “Si nos reímos, nos reímos todos” (Salón Cultural).

9:00 Hs. Charla “Malvinas. La guerra que nos ocultaron” a cargo de Nicolás Kasanzew, organizada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Escenario Principal).

14:00 Hs. Charla “Malvinas. Última batalla de la 2º Guerra Mundial” a cargo de Owen Crippa, organizada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Escenario Principal).

19:30 Hs. Charla sobre “Enfermedades vasculares. Qué son, cómo prevenirlas y convivir con ellas” a cargo del médico angiólogo Javier Zamer, con el auspicio de la Unión Agrícola de Avellaneda (Salón Cultural).

20:00 Hs. Charlas “Malvinas. La guerra que nos ocultaron” a cargo de Nicolás Kasanzew y “Malvinas. Última batalla de la 2º Guerra Mundial” a cargo de Owen Crippa, organizada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Escenario Principal).

SÁBADO 4 DE JUNIO

16:00 Hs. Feria de artesanos y emprendedores “Punto CreatiVO” (Tibaldo y Conti).

18:00 Hs. Presentación del libro “Huellas en el Cielo” de Alicia Barberis, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

18:30 Hs. Presentación del libro “Pueblos forestales del norte santafesino” de Marcela Brac, Guillermo Sánchez, Luciano Sánchez y Andrea Alderete, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

19:00 Hs. Presentación del libro “Napalpí” de Mario Vidal, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

19:30 Hs. Presentación del libro “Del otro lado de la mirilla”, obra colectiva testimonial, organizada por el Grupo VOCES (Escenario Principal).

20:00 Hs. Charla a cargo de Walter Muller, presidente del Centro Argentino de Investigación de la Inmigración Libanesa, organizada por la Asociación Sirio Libanesa de Villa Ocampo (Escenario Principal).

20:30 Hs. Presentación del libro “Intimidades. La Libanesa” de Beatriz Maraude (Escenario Principal).

21:00 Hs. Entrega del reconocimiento “En Vida Hermano, En Vida” a Beatriz Maraude, a propuesta de la Asociación Sirio Libanesa de Villa Ocampo (Escenario Principal).

21:30 Hs. Festival de Sabores con música y baile árabe, actuación de Banda “Los Amigos” y la presentación del audiovisual “Alfonsino no está en el mar”, a cargo del Grupo de Teatro Catarsis (Escenario Principal).

DOMINGO 5 DE JUNIO

16:00 Hs. Feria de artesanos y emprendedores “Punto CreatiVO” (Tibaldo y Conti).

18:30 Hs. Actuación de la Banda de Música “Ciudad de Villa Ocampo” (Escenario Principal).

19:30 Hs. Presentación del “Libro de Oro. Colección VOCES” a cargo del Grupo VOCES (Escenario Principal).

20:00 Hs. Presentación del libro “De Colonia a Ciudad” de Guillermo Scarpín (Escenario Principal).

20:30 Hs. Actuación de la cantante Lucía Maidana (Escenario Principal).

21:00 Hs. Acto de cierre de la 3º Feria del Libro del Jaaukanigás (Escenario Principal).

*Este programa puede sufrir variaciones, por lo que será actualizado diariamente.