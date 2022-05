India: esferas de 5 kilos cayeron del cielo en una región rural

En un hecho insólito y muy pocas veces visto, cuatro esferas de metal de 5 kilogramos de masa y 50 centímetros de diámetro cayeron en una región rural al oeste de la India.

Tal como informaron desde The Indian Express, las autoridades locales no lograron descifrar el origen de dichos elementos. No obstante, especialistas en astronomía señalan que se trata de basura espacial, posiblemente restos de un cohete chino.

Los objetos, que son huecos, tocaron suelo el 12 y 13 de mayo en un radio de 15 kilómetros en Guyarat, el Estado más occidental de La India, en las costas del océano Índico. Tres esferas impactaron en zonas rurales abiertas y otra cerca de una casa, aunque sin que se registren víctimas ni daños.

“No estamos seguros de qué tipo de basura espacial es esta, pero ha caído del cielo según los relatos de los lugareños”, dijo en primera instancia el jefe de la Policía local.

Tras el desconcierto inicial, los especialistas locales intentaron descifrar el origen de estos objetos, indudablemente catalogados como chatarra espacial. Luego, un astrónomo estadounidense, Jonathan McDowell, publicó un hilo de tuits sugiriendo que esos elementos podrían ser restos del cohete de China que en esa misma fecha reingresó en la atmósfera.

Siguiendo el repaso del sitio Gizmodo, una de las posibilidades es que las esferas sean tanques de almacenamiento de un combustible líquido utilizado por el cohete chino.

De confirmarse que la chatarra espacial que impactó en Guyarat proviene de un dispositivo chino, sería la segunda ocasión en menos de dos meses en la que restos de un equipamiento de la agencia espacial del gigante asiático caen en La India. De acuerdo a la fuente, a comienzos de abril varios fragmentos “llovieron” en una zona rural al oeste de La India, incluyendo un gran anillo metálico.

En mayo de 2021, la NASA criticó con dureza a China por el cohete fuera de control que cayó en el Océano Índico. La agencia espacial de Estados Unidos en la ocasión calificó a las autoridades del gigante de Asia como “irresponsables” con su basura espacial. El Long March 5B orbitó por casi 48 horas sin control y provocó preocupación en todo el mundo.

