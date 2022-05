Mirtha Legrand tiene coronavirus

Mirtha Legrand anunció mediante las redes sociales que dio positivo de Covid-19. Tanto en Twitter como en Instagram, la diva de los almuerzos dio detalles de cómo se encontraba de salud.

"Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre", expresó.

Esta es la primera vez que la conductora contraer el virus en más de dos años de pandemia. Cabe mencionar que Mirtha Legrand posee las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, más las otras dos de refuerzo. Incluso, la artista de 95 años lleva una vida muy sana.

"Yo me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa que es grande, voy y vengo y no saben la gimnasia que hago. Soy una maravilla haciendo gimnasia", destacó la abuela de Juana Viale. Luego, reveló: "Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo. Las debiera haber traído para que me vean. Lo hago acostada y levanto las piernas".

"Bueno tengo a Guillermo, mi kinesiólogo, que hace 3 años ya que me acompaña, así que estoy muy bien... estoy perfecta", celebró la diva hace unas semanas, durante un desfile del diseñador Claudio Cosano.

Fuente: Exitoina