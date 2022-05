Denuncias falsas en Rafaela: "Mi hijo está preso por un relato", afirmó Alicia Riberi

Las agrupaciones de familiares que defienden a personas acusadas de delitos contra la integridad sexual, comenzaron a tomar relevancia y participación en la escena política y social en los últimos años. Así, agrupaciones como "Ni Uno Menos" en Santa Fe o "Verdad y Justicia" en Rafaela, se movilizan ante una justicia que consideran ideologizada.

Uno de estos casos es el que vive Alicia Riberi y su hijo Emanuel, en Rafaela. "Cuando vamos a firmar la denuncia en octubre de 2020, que nos pintaron los dedos, ahí nos enteremos que acusaron a mi hijo como violador con acceso carnal y a mí como violadora y corruptora de menores", explicó la entrevistada a Cadena OH!

Alicia es jubilada docente. Fue docente, directora de primera, segunda y tercera categoría, y supervisora de Educación. Se retiró de su carrera con un reconocimiento de la provincia, del gobierno socialista, como docente destacada.

"Para mí todo fue un gran golpe", comentó. Dos de sus nietas, de 24 y 22 años, con las que no tenían una buena relación y se habían separado de la familia, los acusaron en una causa por violencia de género. Así, Emanuel está preso hace 14 meses.

"Firmamos que estamos a derecho de la justicia, se le entregó al fiscal, pero nunca nos citó. Esto habría ocurrido hace 20 años, él tendría 12 o 13. Según todos los peritajes, ellos hubiesen sido pares, es decir, era menor también. Él está preso desde hace 14 meses, por un relato, nada más que por un relato. Nosotros tenemos 40 pruebas, los médicos que las atendieron a ellas hasta los 17 años, que no hubo ningún indicio de abuso. Hay un médico que la mayor dice que se fue a revisar por una violación anal violenta. Pero este médico es testigo de la fiscalía, se presentó con la historia clínica y dijo que era mentira. Cuando el abogado presenta la prueba, le dijeron misógino, porque las estaba acusando de mentirosas", explicó en detalle en el programa "Todo al mediodía", de Hugo Isaak.

La conclusión de Alicia es que, si hubiese sido así, "tendría que estar presa yo, no él. Yo era la mayor, ellos eran menores. Nunca el fiscal me llamó a declarar, ni para preguntarme ni para escucharme".

La causa está estancada. No está previsto el juicio y no le otorgan la libertad. En similares circunstancias se encuentra el profesor Juan Trigatti en Santa Fe, acusado de abusar de menores en el jardín Ceferino Namuncurá.

"Yo puedo a mostrarle a quién sea la declaraciones de los médicos. A mi hijo, después de esa denuncia, le dieron una perimetral y la respetó. A mí no me dieron nada. Hacía cinco años que no nos veíamos, en ese momento, no teníamos ningún tipo de relación, no había problemas. Tenemos declaraciones de maestros de primaria, de preceptores; toda la familia, y somos muchos, declaró que no tenía nada que ver Emanuel. Esto es una cuestión de odio, no encontramos explicación. Tenemos mucha gente que quiere declarar, pero no nos escuchan", dijo por último.

Escuchar también audio completo: