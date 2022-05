Conferencia sobre “Geopolítica y alimentos” en la biblioteca Arturo Frondizi

El Movimiento de Integración y Desarrollo invita a una conferencia sobre “Geopolítica y alimentos” a cargo del Dr. Juan José Borrell.

El evento se realizará el próximo viernes 27 de mayo a las 19.15 horas en la biblioteca “ARTURO FRONDIZI”. Para consultas comunicarse con el teléfono 342 - 4599112.

El Dr. Juan José Borrell es profesor titular de Geopolítica y de Geopolítica de los Recursos Naturales en posgrado (Universidad de la Defensa Nacional, Buenos Aires). profesor e investigador por concurso de la Universidad Nacional de Rosario. Realizó estudios doctorales en Ciencias Sociales en la Universidad de Oslo (Noruega), en la Universidad de Utrecht (Holanda) y en Argentina. Magíster en estratega y Geopolítica (Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino) y licenciado en Historia (Universidad Nacional de Rosario).

Borell fue editor asociado del Global Studies journal (University of Illinois at Urbana, Estados Unidos). Analista geopolítico invitado por el Geoinformationsdients der Bunderwehr (Alemania, 1986). Miembro de la delegación oficial de la Cancillería Argentina ante el Committe on The World Food Security de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Roma, Italia, 2011-2018).