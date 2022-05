El top Five de los documentales sobre fútbol mientras esperamos el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. La pelota comenzará a rodar el 21 de noviembre y el campeonato se extenderá hasta el 18 de diciembre de este año. Nuestra selección ya conoce a los equipos que enfrentará en la primera ronda y solo resta esperar.

Nota al Pie seleccionó una lista de documentales para disfrutar de este deporte desde una perspectiva diferente, con películas que van detrás de escena de los clubes y organizaciones de fútbol más grandes y arrojan luz sobre los jugadores más icónicos.

Maradona

El documental, dirigido por el ganador del Premio Oscar Asif Kapadia, se estrenó en el Festival de Cannes de 2019.

Este documental sobre el enigmático genio argentino analiza su controvertida vida dentro y fuera de la cancha, desde los pases de alto perfil y la gloria en la Copa del Mundo de México 1986, hasta su adicción con las drogas y la desesperación que siguieron.

El documental incluye imágenes nunca antes vistas de su paso por Napoli, Barcelona y Argentina. Además, el propio Diego habla del famoso partido contra Inglaterra en el Mundial de ´86, en el que marcó uno de los mejores goles de todos los tiempos, junto al más controvertido, ‘La Mano de Dios’.

Sir Alex Ferguson: Never Give In

Sir Alex Ferguson ha llevado una vida bastante extraordinaria, por lo que no poder compartir sus historias fue una preocupación muy real después de su hemorragia cerebral de 2018.

A lo largo de 26 años al frente del club inglés Manchester United, Alex Ferguson ganó 38 trofeos, incluidos 13 títulos de la Premier League, 5 FA Cups y 2 títulos de la UEFA Champions League. Absolutamente asombroso. Por lo tanto, no sorprende que cualquier documental se convierta en un éxito.

Dirigida por el hijo de Ferguson, Jason Ferguson, Never Give In narra la educación de clase trabajadora del DT y la falta de sueño que supuso hacer malabares con un trabajo de tiempo completo con una incipiente carrera futbolística. Este rápido tributo enfatiza la esencia misma del hombre: nunca darse por vencido.

Esta película es un retrato íntimo del hombre en el contexto de su recuperación de una hemorragia cerebral sufrida en 2018. Narra la mayor parte de este documental en un estado de ánimo reflexivo con la vulnerabilidad de un guerrero herido brillando. Imprescindible para cualquier amante del fútbol, ​​este vertiginoso documental de 109 minutos es lo más parecido a una biografía escrita.

Anelka: Misunderstood

Este documental retrata a Anelka como humilde y reflexivo, aunque al final de la película, se lamenta: “Como he dicho, no es el mejor camino y no se lo recomiendo a nadie, pero es mi camino”.

Desde desencadenar una huelga de jugadores en la Copa del Mundo de 2010 hasta hacer el saludo de quenelle considerado como un gesto antisemita, Nicolas Anelka nunca estuvo lejos de la controversia. Anelka: Misunderstood se filma en el contexto de un jugador retirado que vive en relativo anonimato con su familia en Dubai.

Este es un intento de desmitificar a Anelka y darle la oportunidad de dar su versión de la historia. El formato documental emplea el uso de entrevistas con ex entrenadores, periodistas y compañeros de equipo yuxtapuestos con clips de sus habilidades futbolísticas. Aunque es evidente ver el talento, no se tarda mucho en llegar al quid de la cuestión, un intento de comprender sus muchas controversias y las razones detrás de ellas. Para los fanáticos más jóvenes del Real Madrid, el Arsenal y el PSG, esto resultará ser un pequeño recuerdo del pasado no muy lejano de uno de sus jugadores más enigmáticos.

The Two Escobars

The Two Escobars desarrolla una tesis intrigante: cómo el narcotráfico llevó a la selección colombiana de fútbol a nuevas alturas y resultó en la muerte de uno de sus mejores jugadores.

Dirigido por Jeff y Micheal Zimbalist, The Two Escobars es un documental que trata sobre la intersección entre el crimen y el deportes. Cuenta la historia de dos colombianos: un jugador de fútbol y un narcotraficante, y pone de relieve el ansia de poder y dinero.

A pesar de compartir los mismos apellidos, los dos Escobar no están relacionados. En el apogeo de su poder, Pablo Escobar, dirigía el Cartel de Medellín con puño de hierro y al mismo tiempo ganaba popularidad entre los pobres.

Cuando Pablo identifica el fútbol como un verdadero medio para lavar su dinero y ganar más popularidad, invierte en mucho dinero por lo que el deporte colombiano experimenta un repunte que culminó con la aparición en 1994 en la Copa del Mundo.

El otro Escobar, Andrés, creció en la ciudad de Medellín, y fue el central estrella de la selección de Colombia y capitán de Nacional. Pero su carrera internacional se recuerda por su gol en contra, que eliminó a su país de la Copa del Mundo y le costó la vida. Con el uso de imágenes existentes y una narración excepcional, el documental se abre paso a través de la causa y el efecto entre la muerte de Andrés y la de Pablo seis meses antes.

Messi

En recreaciones y discusiones entre figuras clave de su vida, este documental intenta responder a la pregunta de cómo el

tímido argentino se convirtió en el mejor futbolista de nuestro tiempo.

Posiblemente el mejor jugador de fútbol que el mundo haya visto jamás, Lionel Messi ha batido todos los récords de fútbol a la vista y ha puesto el listón tan alto que parece injusto esperar que los hombres mortales apunten tan cerca. Esta película fue dirigida por Alex de la Iglesia y escrita por el argentino Jorge Valdano, ex entrenador del Real Madrid.

Se enfoca en la vida de un niño agradable e introvertido de clase media de Rosario que ha sido bendecido con increíbles habilidades futbolísticas pero tiene que superar una condición de crecimiento para tener una oportunidad en los deportes de élite. Los realizadores emplean un estilo poco convencional para ejecutar este documental, reuniendo en un restaurante a varias figuras importantes en la vida de Messi como compañeros de equipo y amigos, Javier Mascherano, Andrés Iniesta y Gerard Piqué.

Bonus Track: Planet FIFA

Una mirada a la historia plagada de escándalos del órgano rector del fútbol.

La institución ha estado emparentada con el escándalo. Y Planet FIFA es un intento de desentrañar lo que sucede en el detrás de escena.

Dirigida por Jean-Louis Pérez, la película narra 40 años de corrupción que se remontan a los días de la presidencia del brasileño João Havelange, quien se mantuvo en el poder durante 24 años.

Pérez reúne una secuencia de eventos que prueban la profundidad de la podredumbre en FIFA. Utiliza entrevistas de jugadores clave y desentierra información que no está disponible en los principales reportajes sobre el escándalo de la FIFA.

También expone el estilo de vida lujoso de los funcionarios que ponen en peligro la credibilidad del órgano. Los jugadores entrevistados reiteraron que la destitución del expresidente de la FIFA Sepp Blatter y Michel Platini ha hecho poco para sanear una institución que ha sido devastada en todos los niveles. La profundidad de análisis presentada por el director es impresionante.