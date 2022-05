Joven de Capitán Bermúdez denunció golpiza por patovicas y policías

Un joven acusó que este fin de semana fue víctima de una brutal golpiza que recibió de los patovicas de un boliche, primero, y de agentes policiales, después. Fue en Capitán Bermúdez.

De acuerdo a su relato, fue expulsado del interior de la disco junto a su hermano y sus amigos, aunque afirmaron no haber hecho nada para que eso ocurra. Luego, en la vereda, se originó una discusión que acabó por el personal de seguridad del local bailable golpeándolos. Y más tarde con la presencia de la policía que los esposó y les siguió pegando.

«Esto ocurrió ayer en Mora Bar, por una confusión nos sacaron del Boliche a mi hermano y todos mis amigos. Afuera mientras yo queria calmar la situacion y grabar lo sucedido me pegaron sin motivo alguno agrediendome a mi y a mi hermano. Despues de esto a mi hermano mientras estaba esposado en el piso le pegaron una patada en la cabeza y recibió amenazas. No queremos que esto quede en la nada. Pasamos toda la madrugada en el calabozo», expresó en su cuenta de Instagran uno de los afectados. Y publicó una foto con el rastro de la golpiza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nachito Garcia (@naachiitoogarcia)

“Me pegaron y me dejaron tirado en el piso y me patearon la cabeza. Recién salgo del calabozo con mi hermano que también está todo golpeado”, agregó luego.

Respecto a la versión oficial, se reconoció que los jóvenes fueron alojados en la comisaría 2º, de aquella localidad. Y cuando estaban realizando las gestiones administrativas del caso apareció el padre de uno de los demorados exigiendo que liberaran a su hijo, con tal vehemencia que rompió algunos elementos y lanzó amenazas contra el personal policial. Eso le valió que también fuera a parar a un calabozo.

Esta mañana, Fiscalía San Lorenzo tomó actuaciones en el caso y recibió la denuncia. De acuerdo a lo indicado no tienen actuaciones contra personal policial. Sin embargo, los implicados radicaron su acusación contra los agentes identificados en Asuntos Internos de la Unidad Regional XVII.