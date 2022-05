Seis proyectos de ley que apuntan a reformar la Constitución de Santa Fe

En el marco de la 3º sesión del 140º Período Ordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, se ingresaron sobre tablas dos nuevos Proyectos de Ley que apuntan a reformar la Constitución provincial.

Uno pertenece al Bloque “Socialistas” y otro a la diputada justicialista Lucila De Ponti (PJ - Movimiento Evita). Ambos fueron derivados hacia las mismas comisiones asignadas para los otros cuatro proyectos de Ley presentados con anterioridad. Así, la Cámara baja tendrá que analizar seis iniciativas de similar tenor.

Leer también: Farías seguirá en la presidencia de la Cámara de Diputados

El socialismo plantea sobre ello que "el proceso de reforma no se vea como un traje a medida de la expectativa de un dirigente o de un espacio político, es algo muy importante para construir consensos. Creemos que éste es el momento y nos sumamos con la nuestra a las otras iniciativas que ya presentaron otras bancadas", expresaron.

👆🏻HOY, EL #BLOQUESOCIALISTA PRESENTÓ UN PROYECTO PARA IMPULSAR SU REFORMA. ESTE ES EL MOMENTO PARA DAR UN DEBATE SERIO Y PROFUNDO. PIC.TWITTER.COM/G6ZLVIKWPT — ENRIQUE ESTÉVEZ (@ENRIQUEEESTEVEZ) MAY 19, 2022

Sobre el "fantasma" de la reelección, el proyecto prevé dos opciones a discutir. Por un lado, que no haya reelección del gobernador pero estableciendo un límite para el resto de los mandatos de la política en general, a fin de que no haya en otros cargos reelecciones indefinidas. Por el otro, se plantea la posibilidad de incluir la reelección del gobernador por un período, pero recién a partir de 2031 ó 2035.

Leer también: Javkin presentó un proyecto en la Legislatura para combatir la inseguridad

En tanto, en el texto de la legisladora del Movimiento Evita, destacan la incorporación de elementos en materia de derechos humanos y ambientales, de seguridad democrática, acceso a la salud y Justicia, incluyendo perspectiva de género y la adecuación del texto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros puntos.

“Es una oportunidad para discutir la democratización de los espacios desde donde se toman las decisiones y promover la participación ciudadana”, planteó De Ponti, quien además advirtió que la reelección del cargo de gobernador o gobernadora podría darse por un período, “pero que esto empiece a regir después de la elección de 2031”, según aclaró la diputada.

De esta forma, “nadie de los que pelean para la elección del año que viene probablemente no estén peleando por la misma situación en 2031”, aseguró.

Leer también: El justicialismo estrecha filas de cara al 2023

"Estamos convocando a una reunión del Consejo Ejecutivo provincial para charlar estos temas. Tenemos dos proyectos del Justicialismo, uno de Lucila De Ponti y otro de Luis Rubeo. En 15 día estaríamos reuniéndonos en el partido", confesó al respecto el titular del PJ provincial y diputado, Ricardo Olivera.

La importancia de la reforma constitucional tiene que ver con una actualización del texto y la incorporación de muchos derechos que a lo largo del tiempo fueron jerarquizados por la sociedad pero que aún no son contemplados por la constitución 🏛 pic.twitter.com/M0p3R2u2tF — Lucila De Ponti (@ludeponti) May 21, 2022

Una Constitución de 60 años

El jueves 31 de marzo de 2022, en la sede partidaria de Igualdad y Participación (IP) de la ciudad de Santa Fe, frente a la plaza “Constituyentes” de la capital provincial, el diputado Rubén Giustiniani (IP) y la diputada Agustina Donnet (IP), presentaron el Proyecto de Ley de “Reforma Parcial de nuestra Constitución de la Provincia de Santa Fe”.

Se mantienen inalterables los artículos 4º, 31º y 64º de nuestra Constitución Provincial que, recordemos, “está tan vieja como lo muestran los 60 años que cumple en este mes de abril”, confesaron los legisladores en ese entonces.

"Creemos que en este año podremos avanzar en este debate"

En la misma línea, Giustiniani dijo en diálogo con Cadena OH "que empecemos a tratar leyes recién el primero de mayo hasta el 30 de noviembre, es decir, la mitad no podemos presentar leyes ni tratarlas, es un indicativo de lo vieja que está la constitución provincial. Junto con ello el tema de los fueros y los nuevos derechos que están establecidos en la constitución nacional desde 1994. Creemos que en este año podremos avanzar en este debate".

"Nuevo texto constitucional moderno"

También el diputado Gabriel Real (PDP) ingresó a la Cámara un proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Carta Magna de Santa Fe.

Leer también: La reforma Constitucional espera su oportunidad en la agenda provincial

El objetivo de la iniciativa busca lograr un nuevo texto constitucional moderno y en consonancia con los preceptos de la Constitución Nacional, recogiendo los avances logrados en lo referente a nuevos derechos y funcionamientos del Estado.

"es un momento especial para poder aggiornar nuestra Constitución sin rehuir ningún debate"

“Volvimos a darle parlamentario al proyecto porque creemos que este año, que no es electoral, es un momento especial para poder aggiornar nuestra Constitución sin rehuir ningún debate. De tener Santa Fe una Constitución progresista, ahora quedamos como una de las pocas provincias que no hizo su reforma y con una de las peores de todas”, argumentó Real al aire de Cadena OH!.

Elección de constituyentes y gobernador

Cuando comenzó el mes de abril, el diputado Luis Daniel Rubeo (PJ) ingresó el Proyecto de Ley de su autoría, que consta de 18 artículos, réplica de los presentados en el mes de abril de 2018 y de 2022, por el cuál “se declara necesaria la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial de Santa Fe” y propone que “los diputados constituyentes sean elegidos el mismo día en que se realicen las próximas elecciones a Gobernador en forma conjunta”, y, del tal modo, “se despoja al proyecto del ‘fantasma’ de la reelección”, dijo.

Leer también: El socialismo presentó su proyecto de reforma constitucional

En los fundamentos, el legislador señala los temas “sobre los que habría acuerdo”: la autonomía municipal con prolongación del mandato de los presidentes comunales; la ampliación del período ordinario de sesiones de esta Legislatura Provincial; otorgarle rango constitucional al Consejo de la Magistratura y a la Defensoría del Pueblo; incorporar a esta Constitución la normativa para desplegar más derechos humanos; redefinir las funciones del Ministerio Público, entre otros”.

Diseño institucional

Por otro lado, a fines de abril, el diputado Nicolás Mayoraz, presidente del Bloque Vida y Familia, acompañado de sus pares integrantes de dicha bancada: Natalia Armas Belavi (VF) y Juan Domingo Argañaraz (VF), plantearon una iniciativa al respecto que consta de 34 artículos, por el cuál “se declara la necesidad de reforma parcial de nuestra Constitución Provincial”, aclarándose que “lo correcto es circunscribir la reforma a la parte orgánica, enfocando los esfuerzos y debates en mejorar el diseño institucional existente”.

"lo correcto es circunscribir la reforma a la parte orgánica"

El Régimen Electoral contempla la posibilidad de ampliar la edad de los electores, fijándola a partir de los 16 años de edad; la participación de los ciudadanos para ocupar cargos electivos sin integrar un partido político; y la creación de un Tribunal Electoral permanente, entre otras propuestas.