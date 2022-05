Escándalo: funcionaria de Ricardone aconseja a su hijo para cometer delitos

Una escucha telefónica entre la responsable del área de Desarrollo Social de Ricardone y su hijo, causó indignación y polémica. El joven le pide ayuda para "No matar más gente", pero la mujer le propone instalar un local comercial para encubrir negocios relacionados al narcotráfico.

La escucha telefónica entre el señalado sicario y la funcionaria de Ricardone consta en la investigación que lleva adelante el fiscal Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario. Esto tras la detención de 12 personas a principios de mayo, acusados de integrar una presunta banda narcocriminal dedicada a la comercialización de droga en las localidades de San Lorenzo, Ricardone, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Puerto Gaboto, Rosario y Ciudad de Buenos Aires.

El joven de 21 años detenido por integrar esta organización narcocriminal que operaba en las localidades del Cordón Industrial, le suplicó a su madre que lo interne por su adicción a las drogas, argumentando que no quiere “matar a más gente”.

La comunicación telefónica entre hijo y madre, a la que la Justicia federal accedió tras la intervención del celular del investigado, se remonta a octubre del año pasado. “Por favor ayudame. Hoy estoy tranquilo. Mañana me agarra la desesperación y no quiero matar a más gente. Me chupa la verga (sic) si tengo el teléfono pinchado. No me interesa más nada. No puede ser. El viernes fui a matar a uno por 30 mil pesos, mami”, reveló.

Los investigadores intentan establecer si el sindicado sicario de 21 años, identificado como Nicolás Cafeína, se refiere en la conversación telefónica con su madre al homicidio de Sebastián Mandón. Es el muchacho de 24 años que asesinaron de seis disparos el 15 de octubre del año pasado en el Fonavi de Ovidio Lagos al 2800.

“Estoy tirado. No quiero matar a más gente, mami. Me pudrí de matar gente. No quiero saber más nada con boletear gente, nada por dos con cincuenta. Intername, ahí estoy tranquilo. Por 30 lucas, mami, boleteé a una persona que no sabía ni quién era”, le manifestó Cafeína a su madre según la conversación que se expuso en la investigación.

La conversación telefónica adquiere gravedad institucional a partir de la propuesta que le formula la madre de Cafeína a su hijo en octubre pasado. “Hacemos una pescadería de pantalla, boludo (sic). Vamos a embolsarla nosotros. Con vos pila hacemos cualquier cosa los dos, negro”, le propuso quien se desempeña como secretaria de Desarrollo Social de la localidad de Ricardone.

Rosa, la madre de Mandón, sostuvo este martes que se trataría del sicario que asesinó a su hijo. “Sentí un frío y me quedé paralizada, fue escalofriante para mí. Enseguida dije «este chico mató a mi hijo y ahora quiero saber por qué»”.