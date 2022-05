Debut de Santa Fe en el Argentino de Mayores

El debut de la escuadra santafesina está pautado para este jueves 26, a las 11.10, ante Córdoba en el sintético de la ASH. A las 17.30, será la segunda presentación ante el representativo de San Juan. El viernes 27, a las 14.30, se medirá con Bahía Blanca.

Un trabajo serio y con mucha intensidad

"Las expectativas son las mejores, me parece que las chicas hicieron un proceso muy bueno, la verdad es que metimos muchos entrenamientos, y estuvieron siempre al pie del cañón. Se trabajó con mucha intensidad, creo que se entendió muy bien la idea, lo que tratamos de pedirles es algo parecido a lo que ellas están acostumbradas en los clubes, por ahí un poco más fino y con una identidad un poco más clara" comenzó señalando Nicolás Sequeira a UNO Santa Fe.

El head coach del seleccionado femenino de Santa Fe expresó que "este ha sido un proceso entero que arrancó el año pasado, en el que deportivamente nos fue muy mal en resultados, pero sacamos muchas cosas positivas. Fue la experiencia ver a los rivales, afirmar algunas cuestiones de lo que es el hockey actual, porque la realidad es que después de dos años no había nada, entonces era ver que estaban haciendo los demás equipos, para ver que estábamos haciendo bien o mal nosotros".

El head coach del conjunto femenino de Santa Fe, Nicolás Sequeira, se mostró con expectativas de cara a la competencia que afrontará el elenco que conduce.

En el mismo sentido agregó que "el proceso arrancó el año pasado, tuvimos un corte de un par de meses, donde luego volvimos a trabajar antes de finalizar el año, que pudimos aprovechar las chicas que juegan afuera que estaban en Santa Fe, pudimos hacer algunos entrenamientos, y después tuvimos un proceso intenso, de dos entrenamientos por semana, con mucho roce con los caballeros, ya que tenemos los dos seleccionados, y con amistosos de jerarquía que no habíamos podido tener el año pasado".

"Jugamos amistosos con Córdoba, con Litoral, y uno con Entre Ríos, ya que ellos arrancaron el proceso más tarde. Pudimos meter varios amistosos con caballeros, que a nosotros nos sirvió el roce, así que quedamos muy conformes desde ese punto de vista para afrontar un torneo que será muy duro, muy intenso, y en el cual tenemos en claro nuestros objetivos" destacó el entrenador del seleccionado santafesino de damas.

Dos jugadoras claves para Santa Fe, Georgina Bernia y Rocío Caldíz, de Banco Provincial, aportando experiencia y presencia en la red.

En relación a los rivales que tendrá Santa Fe desde este jueves el coach de la ASH manifestó que "pudimos jugar con Córdoba acá en Santa Fe, el cual será un rival directo primero en la zona, en la cancha que vamos a jugar, y ahí tuvimos mucho para analizar de los partidos que jugamos con ellos. Respecto a San Juan, hasta el momento que arranca el torneo no sabremos a que nos enfrentamos, porque es un equipo bastante ciclotímico, ya que por ahí viene muy entrenado, o como nosotros, el año pasado que vino mal entrenado. Después Bahía, que no deja de ser Bahía, que siempre está presente en todos los torneos al alto nivel".

"El viernes pasado hicimos el último entrenamiento de alta intensidad, se entrenó el lunes con algunos detalles con córner corto, y ya el miércoles nos juntamos en el hotel para preparar el torneo. La única jugadora que pudo venir de afuera es Stefanía Antoniazzi, las chicas que están en Italia no pudieron venir porque están pleno torneo y terminar en junio, que son Juli Grenón, Ceci Pastor y Pili De Biase. Tuvimos la mala suerte que se nos lesionó Sol Villar, no llegó a prepararse para el torneo, y las demás están todas" sostuvo Nico Sequeira a horas del debut en el Argentino.

El coach santafesino destacó que la localía debería ser un punto a favor, pero que los partidos hay que jugarlos, y hay muchos factores que inciden.

Finalmente, se refirió a la localía y su importancia, sobre lo que consideró que "vamos a ver cuando arranque el torneo si la localía es una ventaja o no. La ventaja está en que nosotros hicimos todo el proceso en la cancha que se va a jugar el torneo. Tenemos todos los detalles de la superficie, y después hay que ver el tema de la presión de jugar de local, que la cancha va a estar llena de gente, que no dejan de ser todos detalles que puede ser una situación problemática".

El representativo santafesino femenino

El plantel de Santa Fe está integrado por las siguientes jugadoras: Stefania Antoniazzi – (HGC -Holanda), Celina Basilio (Banco), Georgina Bernia (Banco), Victoria Bertone (CRAI), Rocio Caldiz (Banco), Rocio Carlen (La Salle), Magdalena Chemes (CRAI), Dolores García – Jockey (Rosario), Jazmín Neville (El Quillá), Josefina Orellano (Italiano -Bs As), Candela Petruzzo (Banco), Valentina Pietroni (Banco Pcia -Bs As), Luciana Pimpinella (La Salle), Celina Traverso (Santa Fe RC), Virginia Trombert (El Quillá), Florencia Tolosa (HC Andersen – Bs As), Rocio Tolosa (Universitario), Agustina Verga (El Quillá), Florencia Villar (CRAI) y Gracia Villar (River – Bs As). El head coach es Nicolás Sequeira, José Emiliano Benítez es el ayudante técnico, Gonzálo Robaina el preparador físico, Albertina Pucheta la jefa de equipo, mientras que Mauricio Mathey y Matías Puliotti los analistas de video.

Con info de ASH - UNO Santa Fe