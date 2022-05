Fabián Palo Oliver apuesta a la delimitación y a un nuevo proyecto político

El diputado provincial Fabián Palo Oliver se subió al debate político provincial para dar un viraje y profundizar las delimitaciones al interior del espacio que integra históricamente, la Unión Cívica Radical (UCR).

En diálogo con Cadena OH!, afirmó que sigue parado en el mismo lugar de siempre y que "Hay cuestiones que en política no deberían cambiar". Su principal argumento es que la UCR no debería ser una fuerza política que integre frentes con partidos conservadores o de centro derecha.

"No estamos descalificando a nadie ni estoy hablando sólo del PRO. Pero nada tiene que ver con la concepción política de lo que debe ser el Estado y la organización social con el radicalismo, ni más ni menos que eso", apuntó. "Respeto los procesos de discusión, el esfuerzo que se está haciendo para unificar, pensando en el año 2023 y una oferta electoral que sea fuerte y potente. Pero no coincido con esa construcción porque algunas expresiones políticas no tienen relación con el radicalismo ni con el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe".

El entrevistado señaló que se está procesando un cambio en la visión de la política en el mundo y Latinoamérica, que coincide con la actualidad argentina: la necesidad de grandes coaliciones electorales para garantizar la gobernabilidad y continuidad de las políticas de Estado.

"La democracia y la política argentina no logran resolver los grandes problemas que tiene el país, se están profundizando los problemas estructurales de la pobreza, la violencia, la inflación. Pasan los gobiernos, las recetas y no se logra resolverlo. Eso es por la incapacidad de construir acuerdos que permitan sostener en el tiempo políticas que permitan atacar esos problemas. No creo que la solución sea que los partidos políticos vayan a un proceso electoral sólo, hay que trabajar con un gran acuerdo", explicó.

Pero, por supuesto, en la oferta electoral debe haber coincidencias. "Sino, pasa lo que le pasa al Frente de Todos, llegaron a un entendimiento electoral, eligieron a uno de los candidatos más crítico, y opusieron como sostén del acuerdo a Sergio Massa, otro crítico. Pero hoy tenemos los problemas de gobernabilidad e institucionales porque no lo gran salvar diferencias entre ellas. Por ejemplo con el tema del FMI, que va mucho más allá de un gobierno o un espacio político".

Proyecto político

"Estamos trabajando en conformar un partido municipal de Santo Tomé, vamos a elegir la primera comisión normalizadora. Los compañeros me eligieron para que sea presidente de ese partido municipal, estamos haciendo trámites ante el tribunal de la provincia", informó Palo Oliver. "Vamos a hacer la primera presentación en los próximos días. Es la idea para salir y escapar a esta suerte de frentes de frentes. No queremos participar electoralmente de esta manera. No me veo trabajando con el PRO en la ciudad de Santo Tomé, por ejemplo, que es uno de los espacios más opositores".

Respecto a los entredichos con su correligionaria y actual mandataria de Santo Tomé, Daniela Qüesta, el diputado admitió que la relación no es buena. "Yo comuniqué esta decisión, todos mis correligionarios de mi espacio Radicales Libres lo saben; me respetan como yo lo hago también. Las diferencias que tenemos con la gestión en la ciudad, no únicamente con la intendenta, son muchas. Hay cosas que se abandonaron, programas, articulaciones, nosotros no compartimos eso. Los debates se expresan puertas adentro, pero llega un momento que se tienen marcar las diferencias. Creemos que Santo Tomé se puede recuperar", dijo por último.

Escuchar también audio completo: