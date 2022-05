Javkin: "No podemos dejar que nuestros sueños se resquebrajen por un grupo de mafiosos"

En la mañana de este miércoles 25 de mayo, el intendente Pablo Javkin encabezó el acto por el 212 aniversario de la Revolución de Mayo. Durante su discurso, convocó a toda la ciudad a unirse por la paz: "Frente a quienes instauran el miedo, vamos a colmar la ciudad de la bondad de la gente rosarina". Y remarcó que "es tiempo de reconstruir el tejido social azotado por la pandemia, y eso solo es posible si nos unimos para ponerle fin a la violencia"

Durante el acto, celebrado en la plaza 25 de mayo, el titular del Palacio de los Leones, destacó que "Rosario es una ciudad de gente buena y honesta, que desde la dignidad del trabajo y la solidaridad ha sabido salir de las más difíciles. Esta es la tierra de más de un millón de vecinos y vecinas que día a día trabajan, estudian, que forman sus familias a base de sueños y pasiones".

"No podemos dejar que nuestros sueños se resquebrajen por un grupo de mafiosos, que -con perversidad- crece a costa de la pobreza de nuestros pibes y su falta de oportunidades", agregó.

Luego del acto, en el marco de una rueda de prensa, al ser consultado sobre el tono de su discurso, en el cual habló de las mafias que quieren instaurar el miedo, el intendente sostuvo que "todo lo maravilloso que tiene esta ciudad, está. Lo que tenemos que hacer es limpiar todo lo malo"

"Tenemos un desafío: frenar la violencia, no darle lugar a lo que la mafia busca; hay que construir y defender esta ciudad", agregó. En ese marco, el titular del Ejecutivo local explicó que lo que atraviesa a la ciudad en materia de narcotráfico es “claramente un desarrollo de una actividad ilegal”, pero que no es solo a nivel local. Y en ese sentido, relató que se han visto y escuchado noticias sobre “avionetas tirando cocaína, un intendente de una zona de Paraguay asesinado, un fiscal paraguayo asesinado en Colombia, esto no es problema de Rosario, es un delito internacional con cadenas internacionales y Argentina tiene una debilidad como Estado para saber lo que pasa en rutas y fronteras”, describió.

“Las armas, las municiones y la droga no salen del subsuelo de Rosario, llegan a Rosario que tiene una ubicación logística para lo bueno y para lo malo", dijo. Además, aseguró que trabaja en forma cotidiana con Nación para que lleguen más recursos y fuerzas federales a la ciudad.