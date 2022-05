Nombres que sonaron para el Central de Leandro Somoza

En materia de defensores, ya han quedado descartados dos nombres que circularon en los pasillos auriazules: Gastón Ávila y Miguel Barbieri. En el caso del zaguero de Boca, Somoza no lo tiene en carpeta y los Xeneizes sólo lo van a negociar a algún equipo que adquiera parte de la ficha; mientras que el ex Racing se encuentra en el último tramo de recuperación y según declaró el vice Ricardo Carloni a Zapping Sports en Radio 2:, "dejó un muy buen recuerdo, pero hoy no es el momento para él".