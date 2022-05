Cuarto vuelco en tres semanas en la peligrosa curva de Pérez

Este miércoles a la noche despistó y volcó un auto con cuatro personas en la "curva de la muerte" de la ruta 33. Es el cuarto siniestro similar en apenas tres semanas.

Se trata de un coche Nissan Tiida en el que viajaba un matrimonio y sus dos nietos, menores de edad. A pesar del brusco accidente no sufrieron heridas de gravedad.

El sector, sobre el ingreso a la localidad de Pérez, no tiene iluminación. Se presumía que el conductor circulaba a alta velocidad y no se percató de la curva. El camino no está lo suficientemente señalizado y muchos automovilistas que no conocen la ruta sufren a menudo la misma situación, incluso de día y con buena visibilidad.

El auto quedó con las ruedas para arriba en la cuneta y sus ocupantes pudieron salir por sus propios medios. Al lugar llegó una ambulancia pero atendió a las personas accidentadas en el lugar, sin necesidad de trasladar a ninguna.