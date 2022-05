Defensa del profesor Juan Trigatti reclama el fin de la prisión preventiva

La causa que investiga las acusaciones por abuso sexual que pesan sobre el profesor Juan Trigatti, continúa su curso luego de la audiencia de pruebas. Fiscalía presentó la acusación, luego de eso se presentaron las pruebas, y la defensa contestó la acusación.

"Se hizo la audiencia de pruebas, una instancia de intercambio entre las partes. El aspecto más importante fue que el imputado transite, de aquí en más, el proceso en libertad. Esto porque no hay peligro de fuga ni entorpecimiento del proceso. Estoy enfocado en eso, quiero que Juan regrese con su familia hasta el juicio, que calculamos cerca de fin de año", apuntó Marcos Barceló, abogado penalista y defensor del docente.

Peligros procesales, riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio, son causales que deben ser objetivas para decretar la prisión preventiva, y ya fueron descartadas por la fiscalía. Sólo se aduce lo que se denomina pena en expectativa del delito que se imputa, es decir, que sería inmediatamente posterior a la condena. "Esto no es considerado ni por organismos internacionales, pero en Santa Fe los jueces lo siguen aplicando para estas situaciones", detalló para "Todo al mediodía", de Hugo Isaak.

Para Barceló, ninguna denuncia es "maliciosa, sino que todo tiene que ver con una proyección particular que vive la primera mamá denunciante, por una situación personal. Tampoco los niños mienten, no es un ataque específico contra Juan. Pero está tan claro que este caso no debió haber seguido su curso", explicó para Cadena OH!

"La razón por la que estamos en este caso es porque, en la primera revisión de la menor, se informó que no había lesiones pero sí eritemas. Esto es, un enrojecimiento, una paspadura, lo que tiene cualquier niña que se seca mal o se raspa. Ahí, el médico le hace una pregunta que no puede hacerle a los niños, si el profesor Juan le había hecho mal. La nena por primera vez responde que sí y, según el reporte, se señaló la vagina. A raíz de eso, estamos acá", dijo por último.

