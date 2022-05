El plantel de Colón quedó licenciado

Los jugadores de Colón comenzaron los días de descanso tras jugar la Fase de grupos de la Copa Libertadores donde clasificó a los octavos de final. Fue tras el 2 a 1 ante Peñarol de Montevideo.

Tras el partido, el técnico Sabalero liberó a los futbolistas hasta el lunes por la tarde que comenzarán con los entrenamientos previo al partido ante Atlético Tucumán. Será en el predio que la institución posee a la vera de la autopista Santa Fe - Rosario.

Habló Julio César Falcioni

“La satisfacción de ganar en el grupo y quedar primero y lograr el objetivo. Hicimos un buen primer tiempo. Se desvirtuó el juego en la demora del partido y cometimos dos errores que terminamos perdiendo”.

“Más allá de no conseguir los tres puntos hoy la definición iba a ser apretada. Valoro el esfuerzo de los jugadores, pelearla de la mejor manera y que el hincha de Colón se sienta satisfecho”.

“Valoro el esfuerzo del grupo y jugadores. Corrimos riesgos con Lértora, Aliendro y Delgado. Pero queríamos lograr el objetivo, no queríamos que jueguen condicionados. Lo de Garcés no parece ser tan importante, sí lo de Goltz, tienen molestias. Bernardi sufrió un golpe y por eso decidimos sacarlo”.

“Lo de Lucas Beltrán no sabemos, el tema de la repesca es hasta el 30 de junio, luego no sé cómo se manejarán. Todos los jugadores que tenemos hasta esa fecha, los vamos a incluir. No sé cómo harán, salvo que el jugador se manifieste o algo, de lo contrario están dadas las condiciones para poder utilizarlos el próximo partido”.