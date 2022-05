Unión deberá enfrentar a Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana

El sorteo realizado este viernes determinó que Unión de Santa Fe tendrá que jugar contra Nacional de Uruguay por la fase de octavos de Final de la Copa Sudamericana.

De esta manera, el club tatengue deberá viajar a Montevideo durante la última semana de junio para jugar contra la institución "yorugua".

Así quedaron los demás cruces: Deportivo Táchira vs. Santos, Universidad Católica vs. San Pablo, Colo Colo vs. Internacional de Porto Alegre, Deportivo Cali vs. Melgar (Perú), The Strongest (Bolivia) vs. Ceará (Brasil), Olimpia (Paraguay) vs. Atlético Goianense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) vs. Lanús.

Una particularidad de estos enfrentamientos: están los representados los equipos de las 10 federaciones de la Conmebol.