Pases de factura por la falta de radares en Circunvalación

Mientras el funcionario provincial puso en duda su cumplimiento entre los taxistas y remiseros, Schmuck afirmó que los alcohotest se quintuplicaron desde la vigencia de alcohol cero, “de quien Aymo fue el principal detractor”. Pero hubo más. La titular del Palacio Vasallo afirmó que Aymo “es el principal responsable de que en los últimos tres años no se instalen los radares que miden velocidad en Circunvalación”.

En el cruce, Aymo tomó la posta y disparó: “Si hay controles, la medida puede ser efectiva, ahora nunca supimos por qué en las gestiones anteriores nunca se hicieron a los conductores profesionales. ¿Le preguntaron a los taxistas de Rosario cuánta cantidad de controles les hicieron en su vida? La respuesta es ninguno. Cuando me subo a un coche les consulto a los taxistas cuántos les hicieron, en la noche y me dicen nada. Y a los remiseros tampoco”, indicó Aymo.

En contrapartida, el Schmuck recogió el guante al afirmar que "el señor Aymo no puede opinar sobre los controles de alcoholemia en Rosario a partir de lo que le dice un taxista. Tiene la responsabilidad de coordinar políticas y estrategias en materia de seguridad vial. A nosotros no ha costado muchísimo lograr eso".

"Durante los últimos tres años estuve abocada a coordinar acciones entre provincia, nación y municipio por los radares en circunvalación. Nosotros tenemos en ese lugar la mayor cantidad de siniestros viales a comparación de cualquier otra arteria de la ciudad. Por lo tanto, es obvio que allí se necesitan radares e instrumentos de control de velocidad", dijo Schmuck al aire de Cadena OH!.

En este marco, detalló: "antes de que terminara su gestión Maricio Macri, se había establecido los parámetros con los cuales se iban a colocar los radares. El gobierno de Fernández inmediatamente estableció la disponibilidad de seis radares con el sistema de cobros, pero hasta el día de hoy no hemos logrado que Provincia acelere la puesta en funcionamiento de los radares y el responsable es el señor Aymo. A mí me daría pudor hablar de las gestiones de controles de otros niveles del Estado cuando si no pude firmar un convenio como este".