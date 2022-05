Leandro Somoza: "Me gustaría ser campeón con Central"

El director técnico de Central Leandro Somoza, brindó en Ezeiza una conferencia de prensa donde realizó una mirada respecto a las expectativas que le genera el segundo semestre. "Me gustaría ser campeón con Central, pero hay que ser realistas. Voy a ir partido a partido, soy consciente del plantel que tengo y sé de lo bueno que estamos haciendo, pero esto es día a día”, reconoció.

No obstante, el Flaco volvió a insistir con la llegada de futbolistas que puedan jerarquizar al plantel. "Me hubiera gustado tener los refuerzos el primer día porque soy exigente. Entiendo la situación del club de que si viene alguna oferta por un jugador, se irá. Tenemos un plantel de poco más de 20 jugadores con los chicos que se fueron sumando”, y subrayó: "De nombres no voy a hablar. Estoy conforme con el plantel, pero queremos jerarquizar el equipo”.

🇺🇦🗣️ ¡Leandro Somoza habló tras el entrenamiento matutino en Ezeiza! Mirá las declaraciones del entrenador canalla en la #PretemporadaCentral 👇 pic.twitter.com/XznvXMd8kE — Rosario Central (@RosarioCentral) May 27, 2022

Consultado respecto a la salida de Emiliano Vecchio, Somoza sentenció: “La decisión que tomé tanto con Emiliano como con el resto de los jugadores que se fueron, fue totalmente deportiva, así como también los que van a llegar. Es una cuestión del pasado, los que están en el plantel ya saben lo que pienso”, y agregó: “No puedo tener un plantel que acumule gente porque es una falta de respeto para el jugador, por eso preferí ser frontal y que busquen minutos en otro lado”.

Por último, y en relación a la confirmación de un nuevo Clásico rosarino en el Gigante, el DT analizó: "“El hincha tiene que estar tranquilo porque acá se está trabajando de verdad. El clásico de local o visitante me da lo mismo, no me cambia en nada. Me gusta jugar en el Gigante porque el equipo se siente cómodo”.

Con info de TyC Sports