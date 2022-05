El presidente comunal de Villa Minetti denunció un atentado contra su camioneta

El presidente comunal de Villa Minetti, Gabriel Gentili, a cargo del Ejecutivo local desde diciembre de 2017, con tres elecciones ganadas, denunció que a su camioneta particular -que actualmente usaba su hija para el traslado de los niños - fue blanco de un atentado.

Gentili realizó la denuncia policial por el corte de los conductores de líquidos y combustible, como también, de los cables de la batería. El jefe comunal no duda que el ataque "fue dirigido" hacia su vehículo particular, ya que en el lugar donde presuntamente se realizó el ataque había otros coches que no sufrieron ningún tipo de daño.

En su riel político, el dirigente de Juntos por el Cambio afronta un conflicto gremial con el Sindicato de Empleados Municipales y Comunales del Departamento 9 de Julio, que a su vez está en proceso electoral, con puja de dos listas, que vienen de un empate y votarán nuevamente el 2 de junio.

Gentili denunció que las medidas de fuerza responden a cuestiones "políticas", aunque desde el SEMyC refieren que reclaman por el derecho a la ropa de trabajo, calzados y elementos de seguridad para todos los trabajadores, mejoras salariales, no descuento de los días de lluvia, pago del aguinaldo, licencias ordinarias según antigüedad, entre otras.