Patricia Pascua, vicedirectora del Namuncurá: "Las familias querían terminar con mi vida"

El 7 de octubre de 2021, un grupo de familiares se acercaron al jardín Ceferino Namuncurá con una denuncia contra el profesor de educación física Juan Trigatti. En la misma, constaba una acusación sobre abusos a menores. Desde ese momento, comenzó un conflicto que continúa al día de hoy, y tiene muchas aristas.

Por primera vez, la vice directora Patricia Pascua dialogó con un medio. Fue quien recibió a las familias desde un principio y quién tuvo que atravesar una horrible situación. Para Cadena OH!, contó que vivió algo que "Ninguna persona está preparada para vivir".

Día de la denuncia

"A las 8 y media recibo una denuncia y recibo a los papás. Los llevo a la dirección, les pedí leer la denuncia delante de ellos. Les aclaré que Juan no era profesor de música, le saqué una fotocopia al papel y les brindé contención. Les dije que la institución iba arbitrar todos los medios necesarios para llegar a la verdad, para que se aclare todo. Ellos estaban muy nerviosos, manifestaban mucha disconformidad. Pero después de charlar, les di la tranquilidad de que puedan retirarse del establecimiento con la seguridad de que todo se iba a investigar!, explicó la entrevistada.

Leer también: Defensa del profesor Juan Trigatti reclama el fin de la prisión preventiva

Pero el conflicto llegó pronto. A las 9, la asistente escolar llegó con una crisis de nervios. Ya había muchos padres afuera diciendo cosas feas sobre el profesor. "Me fui afuera, intenté contenerlos. Hablé con esos papás, aunque no eran todos padres del jardín. Intenté explicarles que mi intención era que pasen de a uno, para que puedan expresarse. Que todo esto se iba a elevar e iba a ser derivado".

"Pero cada vez estaban más nerviosos, me insultaban, me decían que no era yo quien tenía que recibirlos. Fue durante toda la mañana que gritaron, insultaron y agredieron. Ya habían llegado muchísimos policías, se llenó el jardín de Policías. Estaba el comisario Vega que me asesoró cuándo salir y cómo hablar".

"Tuve que salir custodiada por dos policías. Sentía que mi vida iba a terminar, que querían terminar con mi vida"

Patricia no era consciente de lo que podía pasar. Como trabajadora, nació y vivió en el barrio y eligió trabajar en la institución. Sus padres y su familia son reconocidos en el lugar. Hasta ese momento, no había dimensionado la gravedad de la situación.

Salió en reiteradas oportunidades, incluso a hablar con los medios, "pero ellos no escuchaban nada de lo que queríamos decirles". La institución no estaba ni de un lado ni del otro, pero "ellos decían que había que preguntarle a los chicos, que le contemos todo. Yo respondí que profesionales de la salud especializados iban a encargarse de eso, pero no escuchaban razones".

Escala del conflicto

La situación pasó a lo físico rápidamente. Comenzaron a romper vidrios y, pasado el mediodía, ya estaba la supervisora de primaria y secundaria con el representante legal. Pasadas las 12, desde la Comisaría de la Mujer fueron a tomarle declaración a Pascua, mientras se sentían gritos y corridas adentro de la institución. La fiscal dio orden que la retiraran del establecimiento y le tomaran declaración en otro lugar.

"Fuimos por otra salida. Cuando estamos por salir vemos que le están haciendo la entrevista al representante legal, y salí custodiada por una policía de cada lado. Escuché a un adolescente que dijo "Ahí se escapa"... eso me hizo ver la peligrosidad a lo que estaba siendo sometida".

"Salimos rápido por el patio del jardín, mucha gente empezó a correrme. Las policías me dijeron que corra, la secundaria estaba cerrada. Por el portón de atrás estaba la asistente de primaria, abrió el portón y en ese momento me agarraron de los pelos, me empujaron. Alcancé a entrar en el bañito de primaria, la asistente escolar alcanzó a cerrar el portón de atrás de la primaria, y corrimos a cerrar toda la escuela. Me decían que me tenían que entregar, que era una encubridora. Sentía que mi vida iba a terminar, me dolía mucho el pie porque tropecé. Querían terminar con mi vida", confesó dramáticamente al aire con Hugo Isaak, en "Todo al mediodía".

"En ese momento pensaba en despedirme de mi familia, porque era una situación inminente de muerte. Quise salir, pero me dijeron que no salga. Esperé mucho tiempo, hasta que después escuché la voz de una vicedirectora de primaria, y ahí pudieron sacarme".

Patricia tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por la lesión en su pie y todavía continúa con kinesiología. No volvió a la institución y está en tratamiento psicológico y psiquiátrico, que nunca pensó recibir.

"Yo sólo hice una declaración ese día, 7 de octubre. Nada más, no hice otra denuncia. Quiero que se llegue a la verdad, para que el profe Juan quede en libertad, porque nunca deberían habérsela quitado. Doy gracias a Dios porque ese día la familia de Juan no estaba, porque con el grado de agresividad de estas personas, no hubiesen dudado en terminar con la vida de esa familia", dijo por último.

Escuchar también audio completo: