Ucrania espera la llegada de artillería pesada de largo alcance

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó un ultimatum a sus tropas para que tomen la región de Luganks y Donetsk para el primero de julio. Así lo confiaron fuentes de la inteligencia ucraniana.

"Lo que pasa en Rusia es que los soldados son contratados, y sus contratos vencen ahora. A fines de mayo y junio. La mayoría de las tropas, dicen abiertamente que no quieren luchar más, no quieren combatir más", apuntó Eugenio Ikan, ucraniano radicado en Santa Fe, en Cadena OH!

"No les va bien, están desmoralizados. Por otro lado, a Ucrania le está llegando artillería pesada de largo alcance. Si no toman las provincias ahora y se ponen a la defensiva, van a perder terreno", explicó en diálogo con Hugo Isaak en "Todo al mediodía"

Según el entrevistado, Ucrania está más tranquila, esperando que lleguen los sistemas de artillería pesada. "Nuestro presidente dijo que van a esperar el armamento, para no poner en riesgos las vidas. Dijo también que vamos a liberar todas nuestras tierras, nada de considerar los acuerdos de marzo. Acá se va a terminar en las fronteras de todo el territorio ucraniano".

El entrevistado toma información de los canales oficiales de ucrania y los traduce en un canal de Telegram, a partir del cual informa las últimas noticias de la guerra.

Ucrania anunció en La Haya que identificó a 600 sospechosos de crímenes de guerra ruso y, según Ikan, todavía no es el final sino que "están trabajando en el asunto. El presidente ucraniano dijo, si la Corte Internacional no hace lo que tiene que hacer con los criminales de guerra, Ucrania se va a encargar de hacer justicia por mano propia. Eso ya se sabe", dijo por último.

