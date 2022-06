El senador nacional por Santa Fe, Dionisio Scarpín, justificó la estructura y sueldos de su equipo luego de ser consultado por el staff de sus colaboradores, entre ellos, Lelia Paulin, novia del legislador.

Scarpín informó que -aparte de su dieta de $350.000.- más monto por "desarraigo" de aproximadamente $90.000, cuenta con la disponibilidad de 20 pasajes aéreos y otros 20 terrestres. Cada senador dispone un mínimo de $2.300.000.- mensuales para disponer entre sus colaboradores. Su equipo se conforma de 14 personas con sueldos pagos por el Congreso Nacional, más otro asesor que cobra a través de la Legislatura Provincial.

Las categorías más altas la tienen Lelia Paulin y Ricardo Spinozzi, ambos en A-1, con un sueldo de casi $267.000.-, más lo que les corresponde por el título profesional, que va hasta $53.000.-; y más lo que corresponde por adicional de capacitación que va hasta $12.000.

En la segunda máxima categoría de asesores y sueldos (A-2), Scarpín tiene al ex presidente del Concejo Municipal de Avellaneda, Martín Ponticelli, quien se desempeña como coordinador parlamentario; y otras dos personas: Carolina Pereyra Resch, quien "da una mano en la provincia de Buenos Aires, de donde es oriunda"; y Guillermo Bressan, ex concejal de Avellaneda, de cuya tarea no dio detalles.

El senador cuenta con dos personas que se dedican a Prensa: Eduardo Fontana y Santiago Torossi, ambos en la segunda categoría más alta del Congreso (A-2), donde -según datos oficiales que publica el organismo- corresponde poco más de $226.000.-; más adicional por título, que va hasta $53.000.-; y más el adicional de capacitación, que va hasta $12.000.

Scarpín instaló a todos sus asesores en las dos categorías más altas del Senado, salvo Ramiro Oscar Dall'aglio, quien figura en la categoría más baja: A-6, con sueldo de poco más de $126.000.-; más lo que les corresponde por título, que va hasta $53.000.-; y más lo que corresponde por adicional de capacitación, que va hasta $12.000. Explicó que Dall´aglio se ocupa de la vinculación con la ciudad de Santa Fe, de donde es oriundo. Fue funcionario de José Manuel Corral cuando fue intendente en esa ciudad; y también fue secretario de Control en la intendencia municipal de Mario Barletta.

El exintendente de Avellaneda aseguró que es "falso" que Lelia Paulín sea ñoqui, como escrachan en redes sociales. Condenó a quienes la tratan a ella despectivamente por ser mujer. "Están poniendo a la mujer despectivamente, ¿por qué tratar a la mujer despectivamente? Me parece que ataca, no solo miente, porque no tengo ñoquis... Tengo gente que está trabajando conmigo, con un currículum extraordinario y está a disposición permanente".

Recordó que Paulín forma parte de su equipo de trabajo; y al respecto, vale señalar que no es la primera vez que se habla de la relación afectiva entre ambos, pasa que ahora el contexto cambió, ya que desde hace dos años Scarpín dejó de convivir con su esposa.