Atraparon a un alumno que vandalizó e intentó robar una escuela

La Escuela Primaria N.° 69 "Dr. Gabriel Carrasco" (Argelo 1798) fue víctima de vandalismo y robo. Según contó la directora, Griselda Pérez, el autor del hecho fue un alumno del turno noche, que quedó detenido tras ser descubierto por una vecina.

Pasadas las 5.30 de este miércoles, una vecina que vive al lado de la escuela, que además es docente, le avisó a la directora que escuchaba ruidos en su techo. Cuando subió, encontró cosas dentro de un bolso. Rápidamente, llamó a la Policía para que se haga presente.

Los agentes lograron detener a un joven, de quien se desconoce la identidad. Posteriormente, la directora se hizo presente en el lugar para abrir el establecimiento porque se especulaba que adentro podría haber más delincuentes. No obstante, no encontraron a nadie.

Al ser consultada por el autor del hecho, la directora dijo conocerlo. "Es alguien de la nocturna. Esta persona me conoce de otra escuela donde yo trabajaba. Me amenazó, me decía que iba a ir en busca de mi persona cuando lo liberen. Sabe donde vivo", lamentó.

Desde la escuela van a presentar una denuncia en la Comisaría 10ma. Mientras tanto, las clases están suspendidas, porque la Policía necesita realizar algunas tareas investigativas más. Tras ello, van a limpiar y retomar nuevamente las actividades, de las que dependen 1100 alumnos.