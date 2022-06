¿Se viene un nuevo paro docente en la UNR?

Los docentes universitarios nucleados en Coad analizan un paro de 48 horas para el martes 7 y miércoles 8 de junio para reclamar de esa manera la reapertura de la paritaria salarial, a raíz de la pérdida constante del poder adquisitivo producto de la abultada inflación.

En ese sentido, sostienen que el 13% percibido como parte del primero de los cuatro tramos correspondientes al 41% firmado en marzo pasado "quedó absolutamente desactualizado".

Los docentes iniciaron un plan de lucha el pasado 13 de mayo con un paro de 24 horas, al que le sumaron otra medida de fuerza de 48 horas el pasado lunes 23 y jueves 26 de mayo, que incluyó una volanteada por el centro de Rosario.

Lo cierto es que el pasado 24 de mayo, las autoridades del gobierno nacional convocaron a las asociaciones gremiales para llevar a cabo una instancia de monitoreo en la cual esperaban que la cartera de Educación nacional reabra la paritaria, situación que hasta el momento no ocurrió. "No hubo ninguna oferta, se pasó a cuarto intermedio para esta semana pero de hasta el momento no hubo llamado alguno tal como lo habían prometido", explicaron desde el gremio.

Es por ese motivo que durante este jueves y viernes los docentes votarán por la moción de un paro de 48 para este martes 7 y miércoles 8 de junio. "La intención es coordinar con las y los docentes universitarias del país, a propósito del paro decretado por Conadu Histórica para esos días y varias asociaciones nucleadas en Conadu. Además, queremos realizar clases públicas que nos permitan encontrarnos con nuestros/as alumnos/as y el movimiento estudiantil, con quienes compartimos la defensa de la educación pública, y el resto de la comunidad", precisaron.