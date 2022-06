Presentaron dos líneas de financiamiento para la compra de maquinaria e implementos agrícolas

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, presentó dos líneas de financiamiento para la compra de maquinaria e implementos agrícolas. Son ejecutadas por el gobierno provincial a través del Programa de Financiamiento “Santa Fe de Pie” y estarán disponibles desde el Banco de la Nación Argentina y el Nuevo Banco de Santa Fe.

La presentación se realizó durante la inauguración de Agroactiva 2022, en Armstrong. En ese marco, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, agradeció “trabajar junto a los fabricantes de maquinarias agrícolas de nuestra provincia y las cooperativas AFA, Guillermo Lehmann y Villa Cañás. Trabajar con cada uno de ellos nos está garantizando la posibilidad de llegada directa y también fortalecer los objetivos del cooperativismo, fortalecer con estos recursos a pequeños productores, que en esa organización encuentran un respaldo para acceder a un financiamiento junto a la provincia y el Banco de la Nación”, dijo.

Y agregó: “Por eso, la idea es generar un vínculo directo. Hoy creemos que hay una oportunidad para aprovechar plenamente y hay que generar los incentivos. Es la manera que, entendemos, podemos crecer y dar una respuesta oportuna. Ojalá entusiasme, motive y podamos aprovechar esta sinergia de productores, fabricantes, entidades financieras, el espíritu cooperativo y el gobierno de la provincia acompañando al que trabaja, al que invierte y al que genera empleo”, concluyó el gobernador.

Por su parte, el presidente de la cooperativa Villa Cañás, Oscar Luis Baldessari, dijo que “estas líneas de financiamiento no hacen otra cosa que aumentar la producción. Es una ayuda muy favorable, especialmente para la parte agrícola, porque los fertilizantes no hacen otra cosa más que aumentar la producción. En nombre mío y de la cooperativa a la cual represento no tengo más que agradecimiento”.

En tanto, el presidente de la Cooperativa Guillermo Lehmann, Alberto Domingo Santinelli, agradeció a las autoridades provinciales y sostuvo que “esto va a servir para intensificar la producción y ayudar a la sustentabilidad. Volverle al recurso suelo parte de lo que le sacamos todos los días”.

Por otro lado, el presidente de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos, Jorge Peteta, manifestó que “esto llegó en un momento oportuno, donde los productores dudaban mucho de la siembra de este trigo por cuestiones de costo y esto aporta a que terminen de tomar la decisión favorable en cuanto a la producción. Como santafesinos, ojalá esto contagie al resto de las provincias. Los hechos acompañan a los discursos; en Santa Fe, lo que escuchamos decir se transforma en hechos, estamos muy contentos y muy agradecidos”.

Por último, el representante de la Asociación Santafesina de Industrias de Maquinaria Agrícola, Ignacio Tanzi, explicó que la asociación representa a 500 empresas fabricantes “y nos sentimos muy agradecidos porque entendemos que el crédito es algo fundamental para la venta de nuestros equipos y pone a disposición tasas muy favorables”.

DETALLES DE LAS LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

El Banco Nación ofrece una línea de crédito de inversión para la compra de maquinaria e implementos agrícolas fabricados en la provincia de Santa Fe. Se trata de una línea existente que se profundizará durante los días de la muestra; tiene un plazo de cinco años en pesos a tasa fija y el gobierno provincial otorga un subsidio de tasa directo del 8% durante los tres primeros años.

Esta línea también incluye a la compra de reproductores machos provenientes de cabañas santafesinas y dicha adquisición puede recibir un aporte adicional (10%) como incentivo, según resolución 621/2021.

Debe señalarse que continúan vigentes los créditos para capital de trabajo para siembra de trigo y maíz con un subsidio del 8% durante un año por parte de la provincia.

Por otro lado, el Banco de Santa Fe cuenta con una línea especial para el mismo destino a cuatro años a tasas del 23.30 % los primeros 24 meses y 28.3% los segundos 24 meses fijas y en pesos contando con subsidios por parte del Gobierno provincial y de fabricantes de maquinaria e implementos agrícolas de la provincia.

Los productores interesados deberán acercarse al stand institucional del gobierno de Santa Fe con la cotización o documento afín para obtener el aval del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.