"Madres Territoriales" se unen al pedido por la modificación de la ley de Salud Mental

El colectivo Madres Territoriales se concentrará este viernes a las 12 en el Monumento a la Bandera donde realizará un acto para exigir la modificación de la ley de Salud Mental N° 26.657. El pedido tomó fuerza luego que la madre de Santiago "Chano" Charpentier hiciera un llamado público a su rediscusión en medio de la situación de salud que atraviesa el músico, quien fue internado nuevamente por su adicción a sustancias psicoactivas.

“Nos vamos a concentrar porque nos vemos reflejadas en lo que expresó Marina (madre de Chano) y porque estamos viviendo la misma realidad. Tener un hijo adicto es una catástrofe, no solamente para la familia que termina muchas veces disuelta, sino también para la sociedad”, dijo Betina Subeldía, referente de "Madres Territoriales Contra Las Adicciones", al aire de Cadena OH!.

Aseguró, asimismo, que es urgente “establecer pautas sobre qué papel juega la Justicia. Estamos en un momento muy difícil en Rosario por la entrada del ‘paco’ que nunca la hemos vivenciado hasta ahora”.

Respecto al trabajo que realizan desde la institución, Subeldía detalló que se encargan de “tratar a los jóvenes y a las familias que pasan por este proceso. El paco destruye la cabeza de los jóvenes y nos da muy poco margen de tiempo para intervenir, por eso necesitamos que se aggiorne todo el sistema y que desde las intervenciones se puedan seguir con los tratamientos como corresponde”.

Sobre su historia personal, relató que “hace 15 años me pasó de tener un hijo con problemas de consumo. Para mí fue terrible, no sabía qué hacer, fui contra los narcos que le vendían la droga y no me fue bien. Me incendiaron el auto, me tiraron bombas molotov a un negocio y hasta me amenazaron de muerte. Luego, cuando me capacité pude ver que la solución era tratar de buscar una salida para mi hijo y entendí que esto se podía extender a otras familias que estaban en la misma situación”, añadió.

Subeldía aseguró que el negocio de la droga “es tan poderoso y hay tantos beneficios económicos para muchas personas que no será posible (frenar el ingreso), por eso lo que nosotros hacemos es tratar de buscar la forma para que los jóvenes puedan tener una contención y no, como dijo bien Marina, que entren a un instituto con una crisis, que sean calmados y a las dos horas vuelvan a estar en la calle. Hay madres que hace años están dando vuelta con el pibe”, aseguró.

Finalmente, afirmó que el adicto “no se droga porque quiere, sino que vive en un infierno, por eso tenemos que cuidar a nuestros jóvenes (…). No miremos para otro lado, tratemos de salvar a nuestros pibes”, cerró la referente de Madres Territoriales.

Escuchar también la nota completa: