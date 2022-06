La Municipalidad de Santo Tomé se sumó a la conmemoración de "Ni Una Menos"

Junto a la intendente, el equipo de Políticas de Género recorrió las escuelas secundarias para entregar el "Violentómetro", un material gráfico y didáctico para clasificar las diversas manifestaciones de violencia.

La Municipalidad de Santo Tomé lleva adelante este viernes 3 de junio diversas actividades en adhesión a la consigna "Ni Una Menos", a siete años de la primera movilización realizada en nuestro país que dio origen al colectivo que lucha para erradicar la violencia de género y terminar con los feminicidios.

Leer también: Municipio entregó 180 timbres de seguridad a comercios de Santo Tomé

Durante la mañana, la intendente Daniela Qüesta acompañó al equipo del área de Políticas de Género del Municipio en una recorrida por las escuelas secundarias, con el objetivo de hacer entrega de un "Violentómetro", herramienta simbólica y significativa para medir la escala de violencia.

"Los jóvenes nos enseñan"

La primera actividad se concretó en el Escuela de Enseñanza Media N° 443 "José Manuel Estrada".

"La idea es juntarnos a charlar de lo que no queremos. Son los jóvenes, las chicas y los chicos, quienes nos están enseñando a entender cuáles son las conductas que ya no debemos tolerar, así como no justificar y no invisibilizar cualquier tipo de violencia", manifestó Daniela Qüesta.

En el mismo sentido, la mandataria insistió: "Creo que esta es una oportunidad que tenemos los adultos para que los jóvenes nos enseñen. La no tolerancia de la violencia tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana. Hay un montón de violencias que no son físicas y que tampoco tenemos que permitir: tienen que ver con no reconocer al otro, con subestimar, maltratar e invisibilizar".

El "Violentómetro"

El "Violentómetro" entregado a las escuelas secundarias es un material gráfico y didáctico en forma de regla, que contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia, las cuales muchas veces se encuentran ocultas en la vida cotidiana y se confunden o desconocen.

Leer también: Santo Tomé y Santa Fe realizaron operativos de tránsito coordinados

Sobre esa herramienta, la coordinadora de Políticas de Género de la Municipalidad, Ayelén Collado, destacó: "Para nosotros es una herramienta fundamental, ya que nos ayuda a medir cómo escala la violencia. A veces no nos damos cuenta que puede comenzar con un chiste y terminar en un femicidio".

Seguidamente, la funcionaria explicó que el objetivo es que los jóvenes y adolescentes puedan "repensar si están padeciendo alguna de esas situaciones y pedir ayuda".

Otras actividades

Además de recorrer las escuelas secundarias de la ciudad, las actividades programadas en adhesión a la jornada "Ni Una Menos" incluyen visitas a las comisarías y el comando radioeléctrico, para hacer entrega del texto de la Ley N.º 26.485 de Violencia de Género, junto al Protocolo Municipal de Actuación.

"Debemos fortalecer el trabajo articulado que hacemos, mejorar lo que nos está faltando y que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género y la importancia de acelerar los procesos", explicó Collado, en referencia a la mencionada actividad.

Finalmente, para la tarde se organizó un taller con agrupaciones de mujeres que trabajan las temáticas de género y diversidad en la ciudad. La actividad se inicia a las 15 horas en el Centro Cultural Municipal, con eje en la temática "Protocolo local y herramientas de acompañamiento en situaciones de violencias por motivos de género".