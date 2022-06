Leandro Somoza: "Hace un mes que di la lista para el armado del plantel"

El lunes a las 19 hs, Rosario Central hará su presentación en el Torneo Binance 2022 ante Lanús. En medio de los rumores por un llamado de un club de Primera y por la molestia por la falta de refuerzos, Leandro Somoza habló con la prensa luego del entrenamiento matutino en Arroyo Seco.

"Estoy contento con la pretemporada que hicimos, pero a esta hora me hubiese gustado contar con más jugadores de los que tengo y darle más jerarquía al plantel", expresó el DT Canalla respecto a la ausencia y agregó: "Hace un mes que di la lista para el armado del plantel y no se cuan cerca están. Yo entreno al equipo y no puedo también estar en las negociaciones".

Consultado sobre que tipo de plantel se van a encontrar los hinchas y el análisis que hace, comentó: "El hincha se va a encontrar con un plantel con muchísimos chicos, eso lo tienen que saber. Hicimos un análisis del mercado y de los jugadores que pueden venir, porque no cualquiera puede jugar en Central".

En cuanto a los rumores de un llamado desde Mar del Plata y de su salida, explicó: "No tuve ningún contacto con gente de Aldosivi. Hoy me debo a Central y estoy enfocado en acá. Estoy con más ganas que antes, sería una falta de respeto para todos que yo venga y diga que me quiero ir. Si quiero tener soluciones rápidas".

Por último, volvió a hacer foco en la necesidad de sumar jugadores para poder trabajar. "He pedido poco jugadores, tampoco fue que pedí mucho. Fui bueno".