Puerto San Martín apostó a la cultura con la inauguración del Museo del Río Paraná

Al conmemorarse el sábado 4 de junio el 176 aniversario de la Batalla del Quebracho, gesta patriótica en defensa de la soberanía nacional en suelo puertense, toda la comunidad de Puerto General San Martín celebró con orgullo y emoción este acontecimiento. Se llevó adelante también la inauguración del "Museo Histórico y Geográfico del Río Paraná”, presidida por el intendente municipal, Carlos De Grandis. Es un espacio extraordinario que rescata ese patrimonio histórico y cultural, y toda la riqueza ambiental del Paraná.

El evento especial para toda la ciudad y la región, contó con el cierre musical de un emblema santafesino como el artista Orlando Vera Cruz. De Grandis realizó el corte de cinta inaugural de la primera etapa del flamante espacio cultural y de valor turístico, ubicado al lado del Centro Cultural Municipal “Batalla de Punta Quebracho”. Está destinado a transformarse en un puente entre la historia, el presente y el futuro para conocer todo el valor que representa nuestro río y las infinitas posibilidades que nos ofrece.

La inauguración contó con la participación del Presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, los concejales Sonia Grassano, Walter García y Maximiliano de Grandis, todos los miembros del gabinete municipal. A su vez autoridades e instituciones invitadas, miembros de la comisión del museo y su director, el Grupo Despertar, Veteranos de Malvinas, los Ciudadanos Ilustres. También público en general, quienes entonaron el Himno Nacional interpretado por el tenor, Pablo Parente, acompañado de la banda militar del Liceo Militar “General Belgrano”, para luego seguir con la “Marcha de las Malvinas” a 40 años del

conflicto bélico en la islas. En tanto, el padre Fernando Pereyra, de la parroquia San Lorenzo Mártir, realizó la bendición del museo.

Previo a la apertura de las puertas del museo, que será de entrada libre y gratuita, y su posterior recorrida junto a las autoridades presentes, De Grandis y lo asistentes, descubrieron la placa alusiva a la inauguración. Para luego cortar la cinta inaugural, y se entonó “la Marcha de la Batalla de Punta Quebracho”.

“Es un día de mucha felicidad para todos nosotros. Un sueño que comenzó hace más de 20 años, cuando éramos concejales con Carlos Marinucci, con personas como Omar Grassano, Oscar Anselmi. Un puñadito de militantes que le decíamos no a la venta de estos terrenos. Si no estuviera este gobierno, hoy estarían los colectivos de la 35/9 y no este centro cultural que sigue creciendo con este Museo del Río, y con la escuela de la Universidad Nacional de Rosario. Vaya diferencia”, indicó De Grandis.

Asimismo, afirmó que esta realidad “no fue una casualidad”, sino que responde a una fuerte decisión política de crear este espacio educativo y cultural en el marco de un Centro Cívico para la ciudad. Como tampoco es, dijo, “el crecimiento urbano en la zona oeste en el

que seguimos haciendo crecer. Hay una causa que persiguió este pequeño grupo, al que luego se fueron sumando profesionales, de querer a la ciudad de una manera diferente, con el amor de puertense, sabiendo que nos íbamos a quedar a vivir acá”, agregó.

Fundamentalmente, rescató el valor del Río Paraná, “no hay un museo que se dedique sólo al río”, dijo. Puso en valor nuevamente la batalla de Punta Quebracho. “Una batalla que no fue puesta en valor durante años, olvidada, escondida, por quienes gobernaban en ese

entonces, pero que es el verdadero grito de soberanía.. Nos debíamos un verdadero homenaje al río y a esa batalla. No hay marcha atrás con Punta Quebracho”, agregó.