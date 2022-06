Coldplay anunció la décima y última fecha en River: cómo comprar las entradas

Si ya los 9 shows habían sorprendido, ahora llegó el anuncio oficial del décimo concierto de Coldplay en la Argentina. La banda liderada por Chris Martin, en el marco de su gira Music of the Spheres Tour, agregó otro recital en River Plate para el 8 de noviembre. Las entradas se ponen a la venta mañana, a las 12, en Allaccess.

Con más de 550 mil entradas vendidas, Coldplay alcanzó un nuevo récord: es la banda con más cantidad de conciertos en el Monumental, destronando a Roger Waters y al muro (realizó 9 conciertos). Para agradecer a los fans tamaña demostración de afecto, los músicos grabaron un video. “Podemos anunciar hoy nuestro concierto final número diez en River Plate ¡Es increíble! ¡Estamos tan agradecidos!”, se escucha decir al vocalista frente a la cámara.

Leer también: Coldplay, otra gran banda que llegará a la Argentina pospandemia

Este último show se suma luego de que se agotaran las entradas para los días 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre. La banda está en plena gira de promoción de su último y aclamado disco, Music of the Spheres, donde Martin se sumerge e imagina cómo es la música del resto de la Galaxia, y que tiene entre sus temas “My Universe”, con la banda coreana BTS, canción que se convirtió en hit a poco de ser lanzada.

Si bien la relación con el público argentino ya venía aceitándose desde hace años, fue en 2016 y 2017 cuando se consolidó y Coldplay eligió al país como lugar de inicio y de cierre de su gira A Head Full of Dreams. Ahora, el público le devuelve ese gesto y demuestra gran euforia ante los conciertos de la banda. Se trata de un vínculo que fue creciendo al punto en que Martin escribió un tango, “Amor Argentina”, que cantó en pleno show y hasta se animó a hacer una versión de “De música ligera”, de Soda Stereo.

Un espectáculo verde

La banda liderada por el carismático Chris Martin visita la Argentina por quinta vez y lo hace con un concierto que pondrá el foco en el medio ambiente. Con diferentes herramientas y mecanismos, la agrupación buscará contaminar lo menos posible, sea desde el uso de unas bicicletas especiales para generar energía o alentando al público a que se mueva en medios de transportes sostenible.

Entre las metas que busca Coldplay con esta propuesta se encuentran: reducir (en esta gira trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda); reinventar (apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono), y restaurar (hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología).

También se alimentará completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores-; se animará a los fanáticos a usar el transporte con bajas emisiones de carbono; se garantizará que todo el merchandising se obtenga de forma sostenible y ética y se ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico. Por último, se pondrá el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted by The Ocean Cleanup.